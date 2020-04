Mi slavimo sve praznike i poštujemo sve običaje koji zbližavaju porodicu. Za Uskrs farbamo jaja, darujemo decu i obično idemo u prirodu - kaže kreatorka za naš portal.

Poznata modna kreatorka Suzana Perić otvorila je za Pink.rs vrata svog doma za Uskrs i pokazala kako su ona i njena ćerka Tifani dekorisale stan u kojem žive. U Suzaninom domu vlada praznični duh, a Uskrs za nju ima posebno značenje. Ona je u intervjuu za Pink.rs istakla šta će joj to najviše nedostajati tokom najvećeg hrišćanskog praznika, budući da je zbog vanrednog stanja u zemlji usled epidemije virusa korona uveden policijski čas, ali i kakve je uspomene vežu za Uskrs.

Šta za tebe i tvoju porodicu predstavlja Vaskrs?

- Od malena obeležavamo sve praznike, a Božić i Uskrs su moji omiljeni. Uskrs je pun boja i podstiče me na kreativnost i uvek sam srećna na ovaj praznik. Na Veliki petak sa Tifani bojim jaja, jutros smo kadile kuću i žao mi je što ove godine ne možemo svi porodično da sednemo za uskršnju trpezu i ručamo zajedno. Ali srećna sam jer smo svi živi i zdravi i, istovremeno, tužna što je ovaj virus razorio mnoge porodice. Pitam se kako se osećaju oni koji su razdvojeni i koliko im je teško sad za praznike. Ja sam porodičan tip i lično sam jako vezana za roditelje, sestru i mog malog sestrića... Mi slavimo sve praznike i poštujemo sve običaje koji zbližavaju porodicu. Za Božić uvek negde putujemo skupa, a za Uskrs farbamo jaja, darujemo decu i obično idemo u prirodu. Sestra i ja smo naučene da je porodica najvažnija i negujemo to.

Kakva su tvoja sećanja na detinjstvo i ovaj praznik?

- Baka i deka su me naučili svim običajima i kao mala jedva sam čekala da baka ofarba jaja. To su bila najkreativnija, unikatna jaja jer uvek sam ja morala imati najlepše. Kasnije smo sestra i ja bojile sa mamom, ali bakina su ostala neponovlJiva, najlepša. Često mi se vraćaju slike za vreme Uskrsa, naših uskršnjih ručkova kod bake i deke. Ja sam znala da nateram deku da sednemo u tramvaj u Sarajevu i da obiđemo ceo grad, usput bismo analizirali ljude i izmišljali neke naše priče. On je bio direktor banke u Sarajevu, pravi gospodin sa šeširom i štapom, ali sa mnom je bio samo moj deda Gojko koji sa svojom unukom izmišlja priče u sarajevskom crvenom tramvaju...

Da li više voliš tradicionalna jaja ili kao kreativna osoba unosiš neke novitete kada reč o tehnikama farbanja?

- Pa iskreno, najviše volim prirodne boje jer smatram da se sve boje mogu naći u voću i povrću. Ćerka i ja obično napravimo pravu kreativnu radionicu za vreme Uskrsa u kojoj isprobavamo neke nove tehnike ukrašavanja i zaista uživamo u tome. Naravno, jedno tradicionalno crveno jaje obojeno u kori luka uvek završi kao čuvarkuća. Miks tradicije i modernog uvek se pokaže kao najbolje rešenje.

Po čemu će se ovaj Vaskrs razlikovati od svih prethodnih? Da li sve ovo utiče i na tvoju ćerku Tifani koja sada ima 14 godina?

- Pa kao i kod većine porodica u ovom trenutku, razlikovaće se po tome što smo same, što smo razdvojene od svojih najbližih, odnosno što to još neko vreme nećemo moći da promenimo jer su oni u drugim državama. Obe smo tužne zbog svih bolesnih ljudi i razorenih porodica. Tifani je zrela devojka i budući da je jako privržena baki i deki, brine se za njih, ali je svesna cele situacije i vrlo je odgovorna. Uči, redovno prati nastavu i pomaže mi oko svega u kući. Već smo napravile uskršnje kolače i imamo sve spremno za naš uskršnji "Doručak kod TIFFANY". Baki i deki ćemo poslati slike i uživaćemo što možemo svi yajedno da se vidimo preko telefonske kamere. Nekako imam osećaj da smo kroz ovaj period još više shvatili koliko jedni drugima kao porodica značimo.

Vodiš volonterski centar Gradske opštine Zvezdara. Kako uspevate da postignete sve? Nedavno je pokrenuta i akcija besplatne dezinfekcija zgrada na toj opštini.

- Da, od prvog dana sam uključena u volonterski centar opštine Zvezdara i jako sam srećna zbog toga. Divni volonteri su svakog dana na raspolaganju našim sugrađanima, stanovnicima opštine Zvezdara. Sada imamo preko 500 volontera koji svakog dana vredno rade i pomažu našim gradjanima.Moji prijatelji, među kojima su i brojne poznate ličnosti, priključili su se našem volonterskom "vozu" i ponosna sam na sve njih. Mislim da smo kroz ovu akciju pokazali koliko smo kao narod složni i koliko divnih ljudi spremnih da pomognu drugima živi u našem gradu. Mi sa opštine Zvezdara smo ponosni na ovako veliki broj volontera. Akcija besplatne dezinfekcije je u toku, dnevno dezinfikujemo oko 160 zgrada, a dezinfekcija se vrši sertifikovanim sredstvima koja ne ugrožavaju zdravlje ni stanara, ni kućnih ljubimaca. U pitanju su najsavremenija sredstva za dezinfekciju svih čcrstih površina u stambenim objektima.

Koliko nam je samodisciplina potrebna u ovom trenutku i koji je vaš apel svim građanima Srbije?

- Apelujem na sve građane da ostanu kod kuće, da drže socijalnu distancu i poštuju sve mere, jer jedino ako smo disciplinovani možemo što pre da izađemo kao pobednici iz borbe protiv Covida 19.

Da li nakon svega ovoga planirate neku lepu reviju i predstavljanje nove modne linije?

- Planovi su mi da pomognem što više mogu svojoj državi i da budem odgovorna za sve što je u mojoj moći. Za sada moj atelje je preuređen i reorganiyovan, u njemu se trenutno šiju maske koje besplatno doniramo svim bolnicama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama koje se jave da im je ovakva oprema potrebna. Upravo smo poslali jednu značajnu količinu za porodilište u Prijepolje... Što se tiče kolekcije, ja svaki dan crtam i stvaram, to je deo mog života i moje svakodnevice. Moda je moj život, ja živim tako da su kolekcije i revije uvek spremne. Ipak, mislim da će posle ove pandemije moja nova linija biti prilagođena jednoj novoj dekadi i novoj stranici u istoriji mode čiji su trendovi prirodniji i komercijalniji.

- Želim Vam svima srećan Uskrs, da se volite i pomažete, da mislite jedni na druge, jer ljubav se ljubavlju vraća - poručuje Suzana za kraj intervjua.

Autor: Pink.rs