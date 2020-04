BRAT IZAZVAO RAT! Mina i Mensur ZAKRVILI zbog Ardijana i njegovog nerazjašnjenog odnosa sa Vrbaški, imanje se treslo od njihovih URLIKA! (VIDEO)

Otišli sa žurke i napravili skandal!

Iako su rekli da će večeras biti dobri i da neće napraviti skandal, kao što to obično biva kod njih, Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić su se ponovo žestoko posvađali. Naime, Mensur je zajedno sa pevačicom Zoricom Marković zapevao pesmu za svog brata Ardijana, a smorio se kada Mina nije želela da bude pored njega. Vrbaški nije to želela da uradi zbog poziva koji su Ardijan i Mensur imali, a ljuta je i, kako je navela Ajdarpašiću, zbog toga što je čula da je on izjavio da je bio sa njom.

Neću da si smoren - poručila je Mina Mensuru.

Nisam - rekao je vidno smoren Mensur.

Ja te znam - istakla je Vrbaški.

Ja ću da idem kući, ne trebaš mi ovakav smoren - rekla mu je Mina dalje.

Šta ti je, ništa ne radim - dodao je Mensur.

Pogledaj se - poručila je ona.

Njih dvoje su zatim izašli u dvorište, gde su počeli sa žestokom svađom i urlicima.

Neću da se opterećujem da li je Ardijan bio sa tobom ili ne, ali ću da mu j*bem majku kada izađem - urlao je Mensur.

Ti meni kažeš da me nije uvredio... Ja sam se uvredila čim je rekao "Makse od nje". On misli da sam k*rvetina - uzvratila je Mina.

Kad sam ja to rekao, kad je on to rekao? - nastavio je Ajdarpašić.

To misli - nastavila je Mina.

Ti ćeš da prićaš šta misli? Šta ti je uradio? - dodao je Mensur.

Rekao da je bio sa mnom - odgovorila je Vrbaški.

Da li se ja derem na tebe? Derem se u glas. Zvao sam te da budeš sa mnom. Misliš da bi izjavio da nije bio sa tobom da niste bili? Bili ste deca, zaboravili ste to - urlao je Ajdarpašić.

Njih dvoje nisu mogli da nađu zajednički jezik, pa su posvađani otišli do spavaće sobe i odlučili da spavaju u različitim krevetima.

Autor: M. P.