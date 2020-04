"ON JE NASILNIK, UDARA ŽENE" Andrej Atijas ogorčen na Miljkovića zbog svega što radi Anabeli! Javno mu zapretio, a onda potkačio i Lunu (FOTO)

I taman kada su mnogi pomislili da su se strasti između Anabele Atijas i Marka Miljkovića stišale, došlo je do ponovne eskalacije i produbljivanja njihovog žestokog sukoba koji vode zbog Lune Đogani.

Juče, tokom suđenja koje je održano u Beloj kući, Anabela se žestoko posvađala sa ćerkom Lunom, ali i sa Markom koji joj je ničim izazvan poručio da će, ukoliko mu se sledeći put bude približila, biti još grublji i agresivniji. Markove otvorene pretnje i ćerkina ponovna izdaja doveli su je do suza, a mi smo pozvali njenog bivšeg supruga Andreja Atijasa kako bismo proverili kako reaguje na ovakve scene u "Zadruzi".

Ne znam kako da komentarišem jednog nasilnika, pogotovo kada je u pitanju nasilje nad ženama, koje maltretira?! Jako mi je bezveze spuštati se na taj nivo i njega komentarisati! Moramo da se prisetimo i onog snimka kada je i Matoru udario u diskoteci punom šakom... To sve govori o muškarcu koji udara na žene koje su duplo lakše od njega. To što radi je jako ružno, to što radi će mu se vratiti na neki način... Karma je čudo - poručuje Andrej.

Pitali smo ga da li će Anabela i Luna ikada moći da povrate odnos koji su nekada imale, posle svega što se do sada desilo u "Zadruzi".

- Iskreno, ne znam da li će moći. To ćemo videti, vreme će pokazati svoje. Iskreno, ne znam ko može da pređe preko ovoga. Majka, naravno, sve oprašta, ali nikada neće biti kao pre - saglasan je Andrej kojeg, uprkos svemu, ne iznenađuju Gagijevi povremeni pozdravi iz "Zadruge".

- Gagi i ja smo uvek bili u korektnim odnosima, dok on nije počeo da ludi s fanovima... On zna da je Nina kod mene sigurnija nego kod bilo koga, jer sam je ja čuvao od šeste godine. Hvala mu što me pozdravlja - kaže Andrej, koji se svim silama trudi da Ninu Đogani, petnaestogodišnju Anabelinu ćerku, zaštiti od svih negativnih uticaja i postara se da ne gleda kroz šta joj sve majka prolazi u svađama sa ocem Gagijem, sestrom Lunom i njenim dečkom Markom.

- Ne dam Nini ništa da gleda! Ona nema ni želju da gleda... Bavimo se nekim drugim stvarima. Ja gledam kasno uveče, uzmem na brzinu i premotam, a deca nemaju potrebe to da gledaju.

Autor: D. Tanasijević