PRINCEZA, OSKAROVAC... Holivud ih je proslavio, a evo ko su NAJPOZNATIJI GLUMCI SRPSKOG POREKLA koji su osvojili svet! (FOTO)

Za neke od njih sigurno niste znali!

Iako holivudska filmska industrija ima neka imena koja svi znamo, malo je onih koji znaju da su baš neka od njih zapravo glumci koji su naše gore list. U nastavku teksta pročitaćete impresivne biografije nekih od najpoznatijih glumaca Holivuda koji su osvajali publiku mnogo godina unazad, a da zapravo niste ni znali da su našeg porekla.

KARL MALDEN (1912-2009)

Glumac Karl Malden rođen je kao Mladen Sekulović u Čikagu. U svojoj bogatoj karijeri ostvario je 71 ulogu. On je čak igrao i na Brodveju kratko vreme, a onda je upoznao jednog od svojih, kako će se ispostaviti, najboljih prijatelja Marlona Branda, sa kojim je glumio u filmu „Tramvaj zvani želja“ koji mu je doneo Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu 1951. godine. Tako je postao prvi Srbin koji je osvojio ovu najprestižniju nagradu u oblasti filma. Bio je ponovo nominovan za Oskara tri godine kasnije, za ulogu u filmu „Na dokovima Njujorka“ reditelja Elije Kazana. Televizijska serija „Ulice San Franciska“ donela mu je veliku popularnost, ali i prijateljstvo sa porodicom Daglas (Kirkom i Majklom). U svojoj karijeri bio je nominovan za pet Emija (od kojih je osvojio jedan), tri Zlatna globusa, a 2004. godine bio je dobitnik SAG nagrade za životno delo. Godine 1960. dobio je svoju zvezdu na holivudskom Bulevaru Slavnih. Jedini srpski film koji je snimio u svojoj karijeri bio je film „Suton“ u režiji Gorana Paskaljevića. 20. novembra 2018. godine ispred Jugoslovenske kinoteke mu je podignut spomenik.

BRED DEKSTER (1917-2002)

Glumac Bred Dekster rođen je kao Boris Mišel Šošo u Goldfildu, u Nevadi. Proslavio se ulogama u ostvarenjima kao što su „Džungla na asfaltu“, „Makao“, „Valentajn“.Najveći uspeh donela mu je uloga Harija Laka u jednom od najpopularnijih vestern filmova – „Sedmorica veličanstvenih“.Bio je suprug pevačice Pegi Li, kao i prijatelj glumice Merilin Monro i pevača Frenka Sinatre. Preminuo je 11. decembra 2002. na Rančo Miražu u Kaliforniji.

MILA JOVOVIĆ

Zvezda filmova „Peti element“, „Povratak u Plavu lagunu“, „Glasnik: Priča Jovanke Orleanke“ i franšize „Pritajeno zlo“ rođena je u Kijevu, u Ukrajini, od oca srpskog lekara Bogdana Jovovića, i ruske glumice Galije Loginove. Sa pet godina se preselila sa majkom u Sakramento, u Kaliforniji, pa potom u Los Anđeles, gde je prvobitno započela manekensku, a potom i glumačku karijeru. 1994. godine snimila je i objavila album pod nazivom „Božanstvena komedija“. Od 1998. godine je zaštitno lice kozmetičkog brenda L’Oréal.

KATARINA OKSENBERG

Katarina Oksenberg još jedna je u nizu holivudskih zvezda srpskog porekla koja je slavu stekla osamdesetih. Ćerka je srpske princeze Jelisavete Karađorđević i Hauarda Oksenberga. Poput svoje majke, poseduje titulu princeze. Debitovala je ulogom princeze Dajane u filmu „The Royal romance of Charles and Diana“ 1982. godine, a najpoznatija je po ulozi Amande Karington u američkoj sapunici „Dinastija“,čiji je producent bio Aron Speling, koja je u Srbiji bila izuzetno popularna. Pojavila se u serijama „Vrelina Akapulka“, „Čuvari plaže“, filmovima „Uhvati me ako možeš“, „Leteći Holanđanin“, „Arturova potraga“.

LOLITA DAVIDOVIĆ

Lolita Davidović je rođena u Kanadi, a veliki uspeh je doživela ulogom striptizete u filmu "Blejz". Udata je za režisera Rona Šeltona i sa njim ima dvoje dece. I dalje je veoma aktivna na polju serija u Americi. Odlikovana je ordenom Nemanjića zbog patriotskih aktivnosti u Holivudu 2005, kao i ordenom Vuka Karadžića.

STANA KATIĆ

Možda trenutno i najpoznatija Srpkinja u Holivudu svakako je Stana Katić. Stana je rođena u Kanadi, igrala je niz epizodnih uloga u serijama, aa ostvarila je i zapaženu ulogu u filmu "Zrno utehe" iz Džejms Bond franšize. No, ipak, svetsku slavu postigla je kao detektivka Kejt Beket u seriji "Kasl" za koju je dobila i brojne nagrade. Uvek je sa ponosom isticala svoje srpsko poreklo, čak je i voditelja Džimija Kimela naučila da psuje na našem jeziku. 2017. godine je u samostalnoj produkciji snimila dve sezone serije „Absentia“ („Odsustvo“), koja je u svetu i Srbiji prikazana na AXN kanalu. 2019. godine bila je gost i jedan od članova žirija festivala Kustendorf. Udata je za australijskog biznismena srpskog porekla Srboljuba Krisa Brkljača.

SAŠA ALEKSANDER

Saša Aleksander rođena je kao Suzana Drobnjaković. Karijeru je počela '97 godine, kada je odlučila da joj umetničko ime bude Saša Aleksander. Popularnost joj je donela uloga agenta Kejtlin Tod u seriji „Mornarički istražitelji“, kao i uloga Melise Meade u filmu „Nemoguća misija 3“. Serija „Rizoli i Ajls“ u kojoj je tumačila ulogu Maure Ajls donela joj je nagradu za najbolju glumicu kablovskog televizijskog i igranog programa. Ostvarila je i zapaženu ulogu u seriji "Prijatelji", kao i u višestruko nagrađaivanoj seriji "Besramnici". Udata je za Eduarda Pontija, sina legendarne Sofije Loren.

NATALIJA NOGULIĆ

Natalija Nogulić rođena je u Čikagu 1950. godine. Od malena je naučila srpski jezik i da čita ćirilicu. Karijeru je započela krajem sedamdesetih, dok se početkom osamdesetih pojavila u serijama poput „Dinastije“, filmovima „Prljavi ples“ i „Čuvar“. Do sada najpopularnija uloga koju je tumačila bila je Alina Nečajeva u serijama „Zvezdane staze: Sledeća generacija“ i „Zvezdane staze: duboki svemir 9“. U prve dve sezone serije „Dosije Iks“ tumačila je naslovnu ulogu Iksa. 2000. godine napisala je scenario i režirala dokumentarni film „Corporal Jack“, o svom dedi Aleksandru Mandušiću, koji je učestvovao u Prvom svetskom ratu kao američki dobrovoljac. U decembru 2012. objavila je roman „Ženski rat“, ljubavnu priču koja je prikazana kao prvi deo trilogije o osveti i praštanju za vreme građanskog rata devedesetih u Jugoslaviji. Roman je napisan iz ugla srpskog naroda, a Natalija ga je posvetila svojoj porodici.

ALEKS PAUNOVIĆ

Aleks Paunović je kanadski glumac srpsko-hrvatskog porekla, rođen u Vinipegu 1969. godine. Bio je profesionalni bokser, zatim se posvetio muzici, a 2002. je započeo glumačku karijeru u filmu „I, spy“. Karijeru je nastavio glumeći u serijama „The 100“, „I Zombie“, „Continuum“, „Snowpiercer“. Zapaženu ulogu ostvario je u filmu „War for the Planet of the Apes“. Planetarnu popularnost donela mu je uloga vampira Juliusa u seriji „Van Helsing“.

Autor: N.V.