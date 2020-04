''ČOVEK MOG ŽIVOTA'' Nataša Bekvalac raznežila sve fotografijom sa NJIM, a tek da vidite kakvu poruku mu je uputila na današnji dan!

View this post on Instagram

Na danasnji dan pre tri godine rodio se muskarac mog zivota!Secam se,tvoja mama Kika i ja sele smo u auto i slusale smo super muziku dok sam je vozila u porodiliste...smejale smo se ...doktorka mi je dozvolila da budem pored tvoje mame dok si dolazio na svet ,drzale smo se za ruke ,namucio si je dobrano ❤...Tvoja mama kao i u zivotu bila je hrabra kao retko koja zena a ti...prelep i glasan...kao i sada😂...naravno pravo iz maminog stomaka u ruke sam te uzela ja i to je osecaj na kom sam doveka zahvalna i tebi i tvojoj mami @kristinabekvalac Srecan rodjus Noklice moja❤