Mina je opasan igrač, ona je prošla i sito i rešeto - kaže Ardijan.

Brat Mensura Ajdarpašića, Ardijan često se spominje u najgledanijem rijalitiju ''Zadruga'', a budući da se drami Mensura i Mine Vrbaški ne nazire kraj, kao i da njihov odnos iz dana u dan postaje sve turbulentniji, a svađe sve žustrije, mi smo ga kontaktirali kako bismo čuli kako on komentariše aktuelna dešavanja u Beloj kući. Za početak, sa Ardijanom smo se osvrnuli na Minino nervno rastrojstvo i nezapamćenu histeriju na Uskrs.

- Gledao sam kako se rezala i čuda činila... Šta da kažem, osim da je to bolesno. Po tome što je ona radila samo mogu da kažem da je zrela za Lazu. Ja sam zaprepašćen. To je prešlo u bolest. Još za praznik onako da se ponaša... Jedna devojka tako da radi, to je nenormalno, treba da potraži pomoć u psihijatrijskoj ustanovi - kaže Mensurov brat za Pink.rs i dodaje da će sa njim obaviti ozbiljan razgovor kad izađe iz rijalitija.

- Ne znam kako može da trpi da mu tako radi. On je zaljubljen, kad izađe biće mu lakše, vratiću ga ja kad na fabrička podešavanja. Ne mogu da ga vežem za drvo, ali obavićemo ozbiljan razgovor - rekao je Ardijan i otkrio istinu o spekulacijama da je sa Minom imao nešto pre ''Zadruge 3''.

- Mina i ja nismo ništa imali. Nismo se čak ni upoznali. Znam je samo iz viđenja i to je to. Ne zanima me, ona je nebitna u mom životu. Ne znam otkud to da smo mi imali nešto - bio je jasan Ajdarpašić, a o Mensurovim izlivima ljubomore u vezi sa Minom kaže:

- Znam da je ljubomoran, ali ne toliko. Verovatno je do tog zatvorenog prostora, on nije napolju takav! Okani se te Mine, crni Mensure! On tamo treba više da se baci na pozitivu, na za*ebanciju, da više ne kuka i da bude pozitivan - poručuje Ardijan i dodaje da se čuo sa Mininom majkom Ivanom, ali da je od tog razgovora drastično promenio mišljenje o svemu.

- Čuo sam se njenom majkom kad sam izašao iz zatvora. Kad sam video malo bolje šta se dešava, promenio sam mišljenje. Sada mislim da se Mina igra s njim, da čini čuda. Mina je opasan igrač, ona je prošla i sito i rešeto - rekao je Ajdarpašićev brat, a na pitanje šta ima da poruči zadrugarima koji su ga često u rijalitiju spominjali u negativnom kontekstu kako bi Mensura izbacili iz takta, on kaže:

- Samo da su zdravo, i to im je to. Nemam šta njima da poručim, niti da bilo šta pričam o tim ljudima - ističe Ardijan.

Autor: M.K.