Nije joj bilo lako!

Pevačica Indira Aradinović Indi zabrinula je sve kada je njena sestra Edita objavila da se ona, nakon što je trebalo da ima rutinsku operaciju želuca, našla u borbi za život. Indi je sada prvi put stala pred kamere, u emisiji "Premijera - Vikend specijal" gde je do detalja ispričala kroz šta je prošla.

- Jednostavno, kada si mi se javio, imala sam predrasude u glavi da li mi to treba, nisam se oporavila, ali sam shvatila da ne treba da odbijem ovo, živa reč, drugačije kada se javim ja i kažem šta se dogodilo. Pisalo se i vidim da je potreslo javnost, dogodilo se to da sam ja imala želju unazad godinama, moja drugarica je to uradila i super je prošlo, ali je ona to radila u Turskoj. Ja sam saznala da to ovde ima i da ima vrhunskih lekara i to sam uradila, smanjenje želuca, ali onda je krenulo sve po zlu - rekla je Indi i nastavila:

- Posle prve operacije, ja sam imala mučnine i blagu temperaturu i neprihvatanja tečnosti, a to se pije prve dve nedelje, ja sam sve povratila što je unešeno. I onda je doktor koji me je operisao predložio drugu operaciju i onda se odvijao horor. Od same prve operacije desila se povreda pankreasa, upala slezine, koja je morala da se izvadi i da bi se spasio želudac bilo je da mora da se uradi bajpas. Ja sam bila u državnoj klinici, prva operacija, druga je bila u privatnoj, a mi smo posle te imali problem, samo ja znam šta smo moja majka, sestra i ja prošle. Bilo je tako da su me oni otpustili kao da je sve u redu, a ništa nije bilo u redu, cista pankreasa je curila, ispuštila svoj otrov, sa temperaturom 39 sam završila na Kliničkom, tamo je bilo pitanje i treće operacije, ali dali su sve od sebe da se to ne desi. Ne bih ja da komentarišem sad detalje, ja sam sad svoj pakao ispričala, a sve što je Edita napisala, to je tačno, to nije bilo marketing, instinktivno je odreagovala kao što bih i ja za svoju sestru.

- Naravno da se kajem, ja sam jaka ličnost, dokazala više puta da mogu da skidam kilograme, ali u tom momentu ja nisam bila ja i stidim se te svoje nejačine. Ja sam pobedila život. Ali s obzirom na to da znam šta sam sve prošla i da sam na iskušenjima uvek, Bog me voli i dao mi je šansu da nastavim dalje. Doktori (sa Kliničkog) su odradili posao i ja sam sarađivala sa njima, slušala sve što je trebalo, molitva je jako bitna i da vas Bog pogleda, da imate sreće u tom momentu. Ja nemam dijagnozu, pijem vitamine i suplemente zbog bajpasa, nisam se još oporavila, ali želim da sve zaboravim i da sve prođe što pre - zaključila je ona.

Autor: N.V.