Ne plači Iva nisi ti kriva, tako to biva kad se previše sniva, ,svet se ruši Marinko se ženi. To su Iva geni, dal se pitaš Iva nekad a kako je meni? Sina si mi varala sa Filipom se k.r.la, Pravila od sebe zrtvu, narod te je video uplakanu, malte ne i mrtvu.Lepo si to radila, Stefanovom mukom sladila, "mrzeli te svi za crnim stolom" Stefana si napravila volom. Sram te i stid bilo, Vraticeš se dekici uskoro u krilo😉Bog sve vidi, Bog sve zna, mozda ce i tebi ❤️ on da da. Djavole mali