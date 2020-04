NAKON NAVODA DA JE SLOBA RASKINUO SA DEVOJKOM, oglasila se Kija Kockar! Njena poruka puca pravo u metu! (FOTO)

Skandal!

Od juče se spekuliše da je pevač Sloba Radanović stavio tačku na svoju vezu sa Jelenom Đuričanin, a razlog za to je to što ju je otpratio sa Instagrama. Sloba se oglasio za domaće medije, te istakao da o svom privatnom životu neće pričati. Sada se oglasila i njegova bivša supruga Kija Kockar.

- Ne znam da li je ili ne, ne zanima me. Mi smo se razveli pre skoro dve godine.Jedva čekam da se udam i razvedem ponovo i kad me neko pita za bivšeg muza i njegov mizerni život, da mogu da kažem: “Ne znam na kog muža mislite moliću” i okrenem se i odem. Šalu na stranu, ne zanima me - rekla je Kija.

Autor: N.V.