"TREBA DA JE BUDE SRAMOTA, NEK ME NE UZIMA U USTA" Luna javno optužila Iliju Pečenicu da radi protiv nje, on je precrtao za sva vremena: Ne želim nikakav kontakt sa njom! A EVO I ISTINE O VIĐANJU SA GASTOZOM

Luna Đogani se ovih dana pošto-poto trudi da se opravda zbog brojnih laži usled kojih joj je Marko Miljković okrenuo leđa, nakon što je saznao da se viđala sa Gastozom i raskrinkao je pred svima u "Zadruzi". Usled svoje nemoći, Luna je u sopstveni problem uvukla i brojne nedužne ljude iz svog okruženja, između kojih je i frizer Ilija Pečenica, njen najbolji prijatelj.

Luna se ničim izazvana okrenula i protiv Pečenice, kojeg je sinoć javno u emisiji "Zadruga - Pitanja gledalaca" optužila da radi protiv nje, te da je on u javnost izneo pojedine informacije iz njenog privatnog života, što ga je šokiralo i povredilo toliko da na prijateljstvo sa njom posle svega što mu je uradila definitivno stavi tačku.

- Ovo je jedna velika katastrofa, ja Lunu ovakvu ne poznajem! Ona vrlo dobro zna da sam joj ja zaista prijatelj i da nikada nisam dao izjavu koja bi joj naškodila, već je sve bilo afirmativno. Što to radi, šta radi, što proziva ljude koji joj ništa nisu uradili... Stvarno mi nije jasno! Ja posle ovoga nikakav kontakt ne želim više sa njom! Nisam bio ljut zbog njene veze, već sam joj samo rekao, kada mi je ispričala isto ono što i Anabeli za svog dečka:“Luna, treba da imaš neko svoje dostojanstvo, po tvojoj priči – takav ti dečko ne treba!“. Ljudi misle da smo je ja i Anabela odvojili od njenog dečka, a ja za njega nikada ništa nisam ružno rekao, dok ona meni nije ispričala sve što je i Anabeli - u dahu priča Ilija za Pink.rs i dodaje da je u svoju doskorašnju drugaricu veoma razočaran.

Ja Luni više ne verujem apsolutno ništa! Uporno krivi i mene, sve ljude redom... A ja ćutim i ne oglašavam se jer mi je žao. Ona neka dobro razmisli šta radi i nek me ne uzima u usta, ovo što je uradila je prevršilo svaku granicu! Nek se vrati u kolosek! Svako drugi joj je kriv, a samu sebe kanali! Skroz se slažem sa Đedovićem... Kriv sam joj ja, Gastoz, Marija Ana... Uvukla je milion ljudi koji su šokirani. Povredilo me je to što ona kaže da zna da sam ja tu kriv... Užas! Treba da ju je sramota... Svako ima svoj obraz i svako je čovek onoliki koliki jeste.

"Afera kafić"

Ilija otkriva da nije bio sa Lunom u stanu njenog bivšeg dečka Nenada Sinđelića Gastoza, ali da su se sa njim videli jedne noći u obližnjem kafiću, gde nije bila Jelena koju Đoganijeva uporno pominje.

- Za taj stan ne znam ništa, jer nisam bio u tom stanu, a što se tiče tog kafića, bili smo tamo, to je i ona priznala. Ja nisam bio inicijator tog odlaska, Gastoz je nju zvao, otišli smo tamo i to je to. Jelena zaista nije bila u kafiću sa nama tada... Bili smo Luna, ja, Gastoz, njegovo društvo, Marija Ana Smiljanić... Ono što je Marija Ana izjavila je tako, ne mogu da kažem da je lagala kad nije. Sve je istinu ispričala, Luna sebe dobro treba da preispita šta radi, zbog čega to radi - kaže Ilija.

Za razliku od Lune, za njenu majku Anabelu ima samo reči hvale.

Anabela je divna osoba, divna žena... Odana, poštena, sve je radila za svoju decu uvek, i kada su je osuđivali svi živi. Uvek je bila tu za njih! S moje strane ima samo pohvale! Reaguje malo burno, ali je razumem, Luna je njoj dete, ne zadrugarka.

Autor: D. Tanasijević