Besna zbog Luninog i Markovog odnosa, ali i zbog ponašanja Anabele Atijas.

Majka Marka Miljkovića Nedeljka konačno se oglasila i pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' progovorila o svim aktuelnim temama koje potresaju ''Zadrugu 3'', a glavni akteri su njen sin, njegova sada već bivša devojka Luna Đogani i njeni roditelji Anabela Atijas i Gagi Đogani. Nedeljka nije mogla da sakrije razočaranost i bes zbog svađa, kao i raskida njenog sina i Đoganijeve.

- Nisu oni maloletni, počev od Đoganijevih, svi oni tamo znaju šta rade, neću da dajem nikakve komentare. Šta da mi se sviđa? Gledam kako prima terapiju za pritisak, a ranije nikada takve probleme nije imao. Zatečena sam i ljuta. Ozlojođena sam. Neka stave tačke i zareze, do ovde su mi došli. Nije tačno da mi se Luna nije dopadala, ja sam oduvek puštala Marka da odlučuje, meni niko ne smeta. Svako ko je došao u našu kuću bio je ispoštovan. Bila je Ena, bila je i Luna, sve je bilo okej. Kad je sa njim onda je okej, ali kad se svađaju to prevazilazi sve granice - kaže Nedeljka i dodaje da o Anabeli nema lepo mišljenje, te da Atijasova krije da su se njih dve čule.

- Ja sam rekla jednu glupu rečenicu. Sad kad bi oni bili pored mene, ona, Marko i ja, ja bih njima lepo rekla: ''Sine, i ti Luna, uhvatite se za ruke, izađite iz ''Zadruge'' i živite život van rijalitija''. Anabela, odnosno ona se tako ni ne zove, nažalost... Ja o njoj nemam nikakvo mišljenje, to će da kaže svako ko je pratio. Ko je god gledao nema ništa lepo da kaže, ja neću mnogo da pričam, jer ne znam šta će između njih da bude još. Ne sviđa mi se što se njegovo zdravstveno stanje remeti. Čula sam se sa Anabelom, a ona je to krila. Ne znam zašto je ona to negirala. Sasvim normalan poziv je bio... Nimalo mi se ne sviđa šta se dešava. Marko puca, a ova mala isto, ali ona to ispoljava na drugi način. Čula sam da je Anabela protiv Marka, ali nisam mogla da verujem dok nisam videla rođenim očima - tvrdi Nedeljka i dodaje da ništa ne veruje svom sinu i Luni, kao i da se plaši šta će biti ako njih dvoje izađu kao par iz rijalitija.

- Ja njima nikad ne verujem. Mogu da kažem samo da nije stavljena tačka, ne verujem im ja. Problem njihov je kad budu izašli ako ostanu zajedno. Uočila sam da njena majka uopšte nije za njihov zajednički život. I ako ostanu zajedno i izađu zajedno, ona će njima da se meša i ne znam da li će moći da funkcionišu. Mislim da ona ima mnogo toga protiv njihove veze - kaže Markova majka i dodaje:

- Anabela je ušla spremna, ide na sve ili ništa, ide na sve zbog para, zbariće i Gagija. Od Gagija se ništa nije imalo čuti, dok nije Marko ušao unutra. Protiv njega nemam ništa, Anabela je svesna da će on da uzme lepe pare i ona će njega da zbari da se dokopa para - rekla je ona, a o odnosu svog sina sa Jelenom Pešić kaže:

- Njega ne zanima Jelena. Devojke se za njega lepe, a zašto, to ne znam. Nijedna devojka njega unutra ne zanima... Nijedna ne ide uz Marka, ni Luna ni Jelena. Meni je Lune bilo žao na početku, kao da sam je ja rodila. Posle sam videla da se tu ljulja situacija zbog njene majke. Kad rođenom detetu može sve ono da kaže, ne čudi me što tako Marku priča - rekla je Markova majka u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Autor: Pink.rs