"KUĆA PUNA BUĐI I MIŠEVA" Naša pevačica potresnim priznanjem o ŽIVOTU U BEDI rasplakala javnost

Ovo je jedan od najlepsih perioda u mom zivotu.Ironicno.Kuca je bila puna budji,voda zamrznuta po 7 dana,pec nije dobro grejala.Nocima smo citava 2 meseca cale i ja sedeli sa po flasom crnog vina i gomilom hrane koju sam spremala.Pricali smo do zore kakav ce biti moj zivot u Napulju,kako da skupimo novac.Nista nije ispalo kako smo pricali ali mozda jednog dana ispadne.Onda su se pojavili misevi.Kupili smo umesto macke psa Leposavu i setali po snegu sa njom koliko god je cale mogao a da se ne umori.Postujte i ove sad trenutke.Mozda cete ih se jednog dana secati sa nostalgijom.#memories ❤