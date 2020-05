DANAS BI MU BILO 70 GODINA Dragana Mićalović dirljivim rečima o pokojnom ocu Draganu rasplakala javnost:"Pričamo stalno o tebi... I PLAČEMO"

View this post on Instagram

Dobri moj kapetane.. Dobro smo. Dobro je Maka. Čuvamo je. Govorim joj svakog dana po sto puta da je volim, sve mislim uspecu da joj nadomestim malo tebe. Ona se smeje. Stalno a znam da joj duša vrišti tvoje ime na sav glas. Čuva se i ona, evo vec treci mesec u karantinu. Danas je izašla. Rodjendan ti je mora baklava da se spremi. Pričamo stalno o tebi i smejemo se.. i plačemo. I teško je, ne znam da li je teže kada ide sve nizbrdo ili kada ide uzbrdo. Znaš da se trudim da sve uradim kako treba. Zabrljam vrlo često ali znaš me. A znaš i da te volim kao što nikog nisam i nikog neću. Srećna sam kapetane, ima ko da me čuva.Vidiš ti to. Voli te tvoje najmalecko mezimče najviše na svetu. 06.05.1950 ❤️🙏🌈