Isplivala privatna prepiska Mie Borisavljević i Bojana Grujića: Ovako nešto sigurno niste očekivali! (FOTO)

Neverovatno!

Mia Borisavljević i Bojan Grujić već godinama uživaju u skladnom braku i važe za jedan od najsavršenijih parova na našoj estradi.

Za njihov odnos nikada nisu bili vezivani skandali i trzavice, što je potvrdila i prepiska supružnika koja je osvanula na njihovim društvenim mrežama.

Mia je poručila svom mužu da je kod maserke i da on kupi kokice, te da ga voli, a on joj je odgovorio da voli i on nju.

Izgleda da u njihovoj porodici ljubav cveta sve više iz dana u dan, a nema sumnje da je njihove fanove donekle iznenadila ova prepiska puna ljubavi i poštovanja, uprkos tome što su već godinama zajedno.

Autor: R.L.