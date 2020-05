''BIO SAM LJUT'' Rasta progovorio o odnosu sa Anom Nikolić i njenom povratku na muzičku scenu! Pevačica će se iznenaditi kad čuje OVO! (FOTO)

Svima jasno stavio do znanja u kakvim su sada odnosima.

Nakon duže muzičke pauze, pevačica Ana Nikolić vratila se na scenu, a nedavno je gostovala u nekoliko emisija u kojima je govorila i u odnosu sa bivšim mužem Stefanom Đurićem Rastom.

Ana je nedavno pohvalila repera i istakla da je sjajan otac njihovoj ćerki Tari, ali i jedini muškarac kojeg je zaista volela. Rasti je svakako bilo drago da ovo čuje, te je uzvratio Ani lepe reči.

- Ja to sve znam, više puta mi je to rekla, ali mi je drago što je i javno to izjavila. To je lepo čuti pogotovo kada su u pitanju dvoje ljudi koji su iz javnog posla, to je lepa stvar čuti - rekao je Rasta u jednoj emisiji.

Osim toga, Rasta je po prvi put i prokomentarisao novi album Ane Nikolić. Ono što je zanimljlivo jeste da je imao samo reči hvale za pesmu koju je uradila Emina Jahović, a sa kojom je prošle godine zaratio putem društvenih mreža.

- Meni je strava, a neverovatna mi je stvar koju je Emina uradila za Anin album. Ja sam u jednom trenutku bio ljut sto Emina radi neke stvari, a bio sam svestan da može ovako nešto da napiše, ona je napisala remek delo za Anu. Bilo mi je čudno da neko pored Marine može da se meri po tome, a Emina je dokazala da može - rekao je reper.

Autor: M.K.