Kako će Babićeva reagovati na sve ovo?

Fotografija na kojoj Nataša Radan ljubi Mlađana Jovanovića, dok je on grli izazvala je sumnju da su oni uplovili u ljubavnu romansu, a u prilog tome govori i to što je drugar bivšeg zadrugara Stefan Šebez u okviru objave na duštvenoj mreži napisao da su njih dvoje - ''u ljubavi''. Kako bismo saznali da li su ove sumnje opravdane, te da li su zadrugari ipak bili u pravu kada su pričali da se Nataši dopada Jovanović, te da ga ona ne gleda samo kao prijatelja, kontaktirali smo Mlađana.

- Ne postoji ništa više od prijateljstva. Nataša mi je i u kući bila najbolja drugarica, uvek je bila tu za mene i Ninu. Mnogi zadrugari dolaze kod mene u kafić, ne samo Nataša. Moj drug Stefan se samo zezao i hteo je malo da provocira time što je napisao da smo u ljubavi. Malo provodadžiše. Namerno je bacio rovca. Ja sam sa Ninom u vezi i čekam je da izađe da pričamo. Spajali su me i sa Ivanom Krunić, ali od toga nema ništa, to su samo drugarice - tvrdi Jovanović i dodaje da se još nije čuo sa Nininom majkom, ali i da je veoma razočaran zbog njenih izjava i uvreda koje mu je uputila.

- Nisam se još čuo sa Nininom majkom. Krivo mi je samo što je ona svašta pričala o meni. Rijaliti je unutra i nemoguće je da za sve opravda svoju ćerku, a da za mene kaže sve najgore, jer je za svađu uvek potrebno dvoje. Krivo mi je samo zato što sam imao želju da se čujem sa njom i prenesem joj neke stvari. Biće joj krivo kada joj i Nina sama bude rekla neke stvari i kad shvati koliko je pogrešila. Puštam da se malo slegnu stvari, jer je žena o meni pričala takve uvrede i grozote da sam se baš razočarao. Malo je to glupo, jer je ona upoznala moje roditelje i bila je ovde u gostima, i ona i njen brat. Moji nikada nisu ništa loše rekli za Ninu. Rekli su mi samo da je to moj izbor i da sačekam da ona izađe da porazgovaramo. Malo je glupo, jer su moji roditelji upoznali Nininu majku i čak i da imaju loše mišljenje, ne bi je nikada uvredili, a ona nije pokazla poštovanje ni prema meni, ni prema mojim roditeljima - kaže Mlađan za Pink.rs i otkriva šta zna o Luninoj i Gastozovoj aferi, kao i o noći koju su njih dvoje proveli u njegovom kafiću.

- Znam ja dosta toga. Te noći je Luna bila tu, bila je žurka u mom kafiću. Postoje i te neke slike. Sa Gastozom sam se čuo, čim sam izašao. Nismo mnogo o tome pričali o tome, sigurno je i on razočaran u nju. Ja i dalje mislim da joj je Gastoz prijatelj posle svega. Ona je to krila zbog Marka, a na kraju je bila saterana u ćošak, pa je sve morala da prizna. Najveća joj je greška što nije samo pokupila te ključeve koje je zaboravila kod Gastoza, kad ju je Marko dovezao i otišla odmah. A ona je ostala kod Gastoza, a pritom mu nije ni rekla za to. Pre nekoliko godina smo otišli svi zajedno u kafić, nakon što je Gastoz izbacio pesmu. Bili smo tu Gastoz, Luna, ja i još neko društvo. Oni se dugo znaju, to je sve što mogu da kažem - rekao je bivši zadrugar za naš portal.

