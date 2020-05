PROŠLA JE KROZ PAKAO I JEDVA OSTALA ŽIVA, a sad je Indi otkrila da li planira da se ostvari u ulozi majke! JEDVA ČEKA DA DOBIJE BEBU? (FOTO)

Sigurna je da će se to desiti.

Poznata pevačica Indira Aradinović Indi prošla je kroz pravi pakao. Naime, pevačica je želela da se podvrgne operaciji želuca iz estetskih razloga, a sve to se pretvorilo u borbu za život. No, ona se od toga uspešno oporavlja iako i dalje mora da vodi računa o zdravlju i to, kako je rekla, do kraja života.

Pevačica je otkrila da su joj najveća podrška tokom oporavka bile majka i sestra Edita, ali kaže i da su je kolege oduševile i da hvale njen izgled.

- Prijatelji, kolege i moja publika su mi prvo bili velika podrška, a sada, kada je najgore prošlo, hvale me da lepo izgledam i da sam dosta smršala, ali čeka me još. Udvara mi se i dosta muškaraca, ali idealan dečko za mene nije iz Srbije. Ne kažem da naši momci nisu lepi, ali sve sam već to prošla i znam da moj idealni muškarac neće biti iz naše zemlje - otkrila je Indi, ali kako kaže, još uvek nije vreme da se ostvari kao majka:

- Kada bih imala nekoga pored sebe, možda bih i razmišljala o tome da postanem majka, ali pošto sam singl, stvarno nije vreme za to. Kada nađem srodnu dušu i idealnog partnera, sigurna sam da ću dobiti dete - istakla je pevačica.

Autor: N.V.