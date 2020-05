"Kada bi Darko ubio nekog, pomogla bih mu da ga zakopa" Andreana Čekić šokirala domaću javnost skandaloznom izjavom!

View this post on Instagram

OPTIMIZAM 😊 . Izbor je najlepši poklon od Boga koji nam je dat. Mi izabiramo hoćemo li biti optimistični ili pesimistični. Pesimisti misle da se štite od razočaranja, ne shvatajući da pesimizmom u svoj život privlače još više razloga za pesimizam. Optimisti veruju u pozitivan ishod, i kada se ne dogodi ono što žele, optimisti i dalje veruju da je to za njihovo veće dobro. Optimizam je po meni mnogo inteligentniji izbor. @safariduha