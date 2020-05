KREĆE STOPAMA MAJKE I SESTRE? Veljko Ražnatović pokazao kako repuje, svi ODLEPILI! Da li će i on uploviti u muzičke vode? (VIDEO)

I pre nekoliko godina se pričalo o tome!

Veljko Ražnatović, mladi bokser, pokazao je danas na svom Instagram profilu kako repuje, što je njegove pratioce oduševilo. Mnogi su zaključili da je talentovan, što nije čudno s obzirom na to da mu je njegova majka Ceca Ražnatović jedna od najvećih pevačkih zvezda na našim prostorima, a njegova sestra Anastasija je osvojila muzičku scenu sa svojih nekoliko pesama.

I pre nekoliko godina se pričalo o tome da bi Veljko mogao da se bavi repovanjem, međutim, on se odlučio za boks. Da li će sada ipak probati da se okuša u muzičkim vodama ostaje da vidimo, a do tada vi pogledajte kako on to radi.

Autor: N. Vujčić