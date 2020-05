SKRIVAO JE OČEVO PREZIME OD JAVNOSTI: Evo kako izgleda sin Tome Zdravkovića koji je pre skoro 30 godina napustio Srbiju! (FOTO)

Oca pamti po ovome!

Gordana je sa sinom Aleksandrom napustila Srbiju ubrzo nakon smrti svog supruga, legendarnog Tome Zdravkovića, u septembru 1991. godine.

Goca i Toma bili su u braku 18 godina. Upoznali su se u Torontu, gde je ona tada živela. Godine 1978. dobili su sina Aleksandra, da bi se ubrzo preselili u Srbiju. Gordana kaže da je svaki dan sa Tomom bio izazov i iznenađenje, kao i da je centralno mesto u njegovom životu bila muzika.

- Muzika ga je činila i srećnim i depresivnim. Muzika mu je bila sve. U početku to nisam razumela, dok nisam shvatila koliko je on vezan za muziku, da je ona njegov život, više od porodice. Svaka njegova pesma je bila proživljena, bila je istinita - rekla je ona svojevremeno i dodala:

- Uvek je govorio: "Da sam obrazovan, verovatno bih dostigao veću slavu." Ali, slava mu nije mnogo značila. Samo mu je bilo važno da ga ljudi vole.

Gordana i Aleksandar već više od dve decenijE žive u Torontu. Tomin sin takođe se bavi muzikom - ima svoj privatni studio u kojem se bavi produkcijom elektronske muzike, a radi i kao audio i video tehničar na konferencijama i koncertima.

- Kad saznaju čiji sam sin, prvo me pitaju kako sam odrastao uz njega. Nekada sam se predstavljao kao Aleksandar Saša, da bih izbegao teret prezimena Zdravković. Bio sam premlad kada je umro, tek kasnije sam shvatio koliko on znači za muziku i za druge ljude i šta je ostavio iza sebe - rekao je jednom prilikom Aleksandar, koji je imao 13 godina kada je njegov otac umro.

- Tek sa svojih 16-17 godina, kada sam počeo da se zaljubljujem, počeo sam da shvatam njegove pesme. Umesto u park nekad sam sa njim išao u kazino. Video sam mnoge stvari mnogo mlad. Nisam ni znao šta se dešava oko mene - dodao je on.

- Poslednjih dana u bolnici, znao je da je kraj. Video je da rat kreće. Rekao mi je: "Uzmi ovo dete i beži odavde. Nemoj da ovo dete vidi rat." On je kao mali preživeo rat, i hteo je da što pre odvedem sina da i on to ne doživi - rekla je Aleksandrova majka pre nekoliko godina i dodala:

- Nisam imala šta da tražim ovde. Nisam imala posao. Poslednjih godinu dana mnogo novca smo potrošili na njegove lekove. Vratila sam se u Kanadu, gde sam živela kad sam i njega upoznala. Ipak, Srbija je za mene i dalje dom.

