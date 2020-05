View this post on Instagram

#birthdaygirl #teenager Pre 13 godina tacno sam se u ovo vreme spremala da te donesem na svet, bila si mirna i nije ti se bas zurilo, i tek u 20:05 sam prvi put cula tvoj glas i videla tvoje oci. Zaplakala si samo dva puta, promuklo, onda su te stavili pored mene i samo si me gledala... Nisam osecala ni bol, ni strah sto su se lekari uspanicili oko mene da mi spasu zivot, samo sam gledala u tebe sa osecanjem pripadanja. Isto tako te gledam i danas, sa ponosom, s ljubavlju, ponekad sa zebnjom da nesto ne radim kako treba... I gresicu, sigurno. Jedino u sta sam sigurna je da cu te zauvek voleti, da ces biti moja najveca radost i najveci bol, da ce me svaki tvoj zagrljaj ciniti najsrecnijom u univerzumu. Draga moja Leno, srecan rodjendan, dobrodosla u tinejdzersko doba, budi nam zdrava i srecna, oprezna, a ipak puna zivota i ljubavi za druge... Znaj da si moja do kraja vremena, da je tvoje srce kucalo ispod mog i zato smo zauvek povezane i u radosti i u bolu. Voli te tvoja majka 💜💜💜💜