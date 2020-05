''GODINAMA JE BIO NEZADOVOLJAN TIME'' Nikolija priznala šta se Relji nije dopadalo kod nje, a onda je odlučila da to promeni! Evo na čemu je radila tokom karantina! (FOTO)

I ovo je uspela da savlada!

Pevačica Nikolija Jovanović već nekoliko godina je u vanbračnoj vezi sa Reljom Popovićem, a njih dvoje iz ove zajednice imaju ćerku kojoj su dali ime Rea. Međutim, kako je Nikolija odrastala u Atini, gde je studirala i radila, ona se potpuno posvetila devojačkom načinu života i nije bila naročito spretna kada je kuhinja bila u pitanju.

Kako je nekako sa godinama želela da promeni, pevačica je odlučila da kvalitetno iskoristi slobodno vreme koje je proteklih dva meseca imala na pretek i dohvatila se varjače.

Uloga degustatora ovog puta pripala je Relji, a pevačica je otkrila i da je on godinama bio nezadovoljan time što joj je kuhinja stran teren.

Kako i sama ističe nije ponosna što je savladala ove veštine tek u 30. godini, no s obzirom na to da je vešta savladala je dosta toga, i to za vrlo kratak vremenski period.

- Pozitivna strana karantina je ta što sam naučila da kuvam. Mislila sam da se to nikad neće dogoditi i da su uzaludni svi napori moje majke da me nauči. Sada spremam sve, od gibanice do makrobiotike. Relja je zadovoljan, vrlo je iskren. Godinama je bio nezadovoljan time što ne znam da kuvam, ali sada znam da nije od onih što se prave da im se sviđa sve ono što žena skuva. Pomaže mi onoliko koliko mu dozvolim. Volim da budem sama u kuhinji, ne bih da mi smeta - rekla je Nikolija.

Autor: M.K.