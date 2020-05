Ovo je bolno i gledati.

Mensur Ajdarpašić nekoliko puta do sada je otkrio da Minu Vrbaški ne voli kao do sada, a to je ponovio i sinoć u intervjuu koji je dao Milanu Miloševiću.

Ovaj zadrugar je u razgovoru sa Miloševićem rekao da ne želi da raskine sa njom jer bi joj to teško palo, ali je do raskida sinoć ipak došlo.

Ne mogu da ti dam nešto više, kad ne osećam tako, ne znam da li me kapiraš? Ne mogu... Mi smo prošli ovde sve i svašta, nije lako ovde. Mi smo ovde 24 sata zajedno i u dobru i u zlu. Ja sam tebe ozbiljno voleo! Kako si tako nedokazana, čoveče! - pričao je Mensur.

Živim u nekoj zabludi, ovo je zabluda, ovo što imam sa tobom je zabluda! Da ja više ne kvarim sliku o sebi, ja sama sebe ponižavam, svojim ponašanjem! Neka me žale, boli me više uvo za sve ljude koji ovo gledaju, j*be mi se za njih! - kukala je Mina.

Mina i Mensur vodili su sinoć ozbiljan razgovor, a on je sve vreme govorio svojoj devojci da mu osećanja više nisu ista.

Volim te, ali ne kao pre! Razumeš, druže? Ja svima pričam da te volim, ali ne kao pre! - priznao je Mensur.

Ostavi me samu, samo idi! Pusti me, hoću sama da budem! - pričala je zadrugarka.

Iako su stavili tačku na svoj odnos, Mina je došla do Mensura i zahtevala da je ljubi.

Međutim, primirje nije dugo trajalo pa je Mina uzela svoju posteljinu i izašla iz zajedničkog kreveta, a Mensur se nije trudio da u tome spreči.

Vrišti mi se, šta je ovo? Je l' moguće da sam ovoliko slaba? Vodite me više odavde, ko me više podržava, ko? Njega ostavite mene pustite kući da idem. Nikog nemam. Treba mi moja mama i niko više. Oprostite mi sve, nikad više, nikad više. Ko šta radi, ja samo plačem. Je l' ovo moguće? Dajte mi moju mamu, vodite me u zatvor - pričala je Mina kroz suze u sobi za izolaciju.

Mina je nakon plakanja otišla ponovo do spavaće sobe i uzela slike koje su se nalazile iza njenog i Mensurovog kreveta.

Ona je zatim u radionici napravila poklon za Mensura od njihovih zajedničlkih slika i reči koje jedno drugom upućuju.

Mina je zatim probudila Mensura kako bi mu pokazala iznenađenje, ali on nije delovao oduševljeno i samo je nastavio da spava.

Iako je bila potpuno slomljena i razočarana, Mina se nakon teške noći ipak vratila kod Mensura u krevet, zagrlila ga i tako zaspala.

Kako će se situacija između Mine i Mensura dalje odvijati i da li će ova zadrugarka smognuti snage da stavi tačku na ovu vezu u kojoj više ne dobija ljubavi koliko joj je potrebno, ostaje da vidimo.

Autor: J.Đ.