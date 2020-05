SKANDAL! Mateja počeo da DIVLJA po imanju nakon svađe sa Tarom, unosio joj se u FACU, Luna ih razdvajala! (VIDEO)

Haos!

Tara Simov zamerila je Mateji Matijeviću što komentariše stopala Maje Marinković, a on joj je govrio da je to sve sprdnja i da treba da bude srećna što se zajedno sa njom to komentariše na takav račun, jer se podsmeva Maji. Nastala je prepirka, a Mateja nije hteo da pusti Taru da ode.

Pusti me! - govorila je Tara, a Luna je morala da ih razdvoji.

Tara je besno išetala iz kazina i otišla kod Mirka Gavrića, a Mateja joj je prišao.

Šta praviš od mene? - urlao je Mateja.

Mateja je počeo da baci piće, ljuljašku, da se unosi i dalje u facu, pa i da psuje.

J*bem ti sve, p*čka ti materina bezobrazna - govorio je Mateja.

Ne diraj mi lice - govorila je Tara.

Mateja je besno otišao do kuće, pa počeo da se žali Filipu Đukiću, a Taru su tešili Luna i Mirko.

Detaljnije o ovome u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.