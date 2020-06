JAVNO GA ISPROZIVALI! Naš pevač pokušao da prevari sve! Pohvalio se luksuznim četvorotočkašem, pa dobio poruku: VRATI AUTO! (FOTO)

Pevač Ljubomir Perućica pokušao je da luksuzni automobil predstavi kao svoj, ali mu to nije pošlo za rukom.

Ljubomir je objavio fotografiju na svom Instagram nalogu iz automobila i to sa suprugom Katarinom Kolozeus, čiju je ruku držao. Međutim, nije se nadao da će neko da ga isproziva i to javno. Naime, jedan njegov pratilac je poručio Ljubi da vrati auto ženi, a on je kratko i jasno odgovorio.

Ne dam - poručio je Ljuba i nasmejao sve.

