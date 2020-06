NINA GRAHOVAC O SVOM LIKU U 'CRVENOM MESECU': Marija Baumen je i mene iznenadila, gledaoci ne slute šta ih očekuje u finalnim epizodama! (VIDEO)

View this post on Instagram

Pred gledaocima će se večeras naći četvrti TV film “Crveni mesec”, a mi smo razgovarali sa Ninom Grahovac, koja u seriji tumači Mariju Baumen. Njen lik je kroz seriju doživeo veliku transformaciju – od samožive žene koja je zadovoljstvo poronalazila u ljubavniku, do požrtvovane majke i supruge. Nina nije želela da otkriva šta će se do kraja dogoditi sa Marijom, ali uverava gledaoce da će se veoma iznenaditi. - Ne mogu da otkrijem, ali mislim da će gledaoce moj lik iznenaditi. Ono što se meni dopalo kod Marije Baumen jeste to što je i mene, dok sam čitala scenario, iznova iznenađivala, tako da mislim da će gledaoci imati dobar razlog da ostanu i pogledaju “Crveni mesec” do kraja – kaže Nina. S obzirom na veliko interesovanje publike, verujemo da će milionski auditorijum nastaviti da prati TV filmove “Crveni mesec”, a od ponedeljka i finalne epizode spektakla koji je oduševio region. Četvrti od pet TV filmova “Crveni mesec” je na programu TV Pink i večeras od 21:00 @ninagrahovac10 #crvenimesec #zadnjaklapa #tvspektakl #istorijskispektakl #tvserija #televizijapink #tvpink #rtvpink #zeljkomitrovic #romanmajetic