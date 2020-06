JUČE SU DOBILI NASLEDNIKA, a malo ljudi zna da je baš ONA spojila Veljka i Bogdanu! (FOTO)

Da li znate o kome je reč?

Ljubavna priča Veljka i Bogdane Ražnatović počela je zahvaljujući njegovoj sestri Anastasiji koja je bila provodadžija.

Cecina naslednica se druži sa Bogdaninom najstarijom sestrom Natašom i čim je upoznala Veljkovu sadašnju suprugu shvatila je da bi njen brat i ona bili idealan par.

- Počelo je prošle godine na Kopaoniku, na dočeku Nove godine… Nataša, naša druga ćerka, i Anastasija su se znale, pa su se tako upoznali Veljko i Bogdana i onda je krenulo najpre neko šmekanje, kasnije veza. Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti - rekao je gospodin Rodić svojevremeno.

Autor: N.V.