"ZNAM ČIME UCENJUJEŠ IVANU" Bane odneo PISMO do kapije, EVO šta se dalje desilo! NEVIĐENA POMETNJA! (VIDEO)

Haos!

Voditelj Milan Milošević je saopštio Banetu Čolaku da ima još jednu priliku da odnese navodno preteće pismo Ivane Krunić do kapije, kao i da će ga reporterka tamo pročitati, a on je otišao do kapije. Zadrugari su za to vreme čekali sa nestrpljenjem da se Bane vrati, a pevačica je istakla da i ona jedva čeka da čuje sadržinu pisma.

Vidim da mu nije svejedno, on je prošle godine imao ozbiljne probleme sa jednim čovekom - dodala je Matora.

Bane se posle određenog vremena vratio u Belu kuću.

Samo je pokazao papir, nije hteo da joj da da pročita - obavestio je voditelj Milošević zadrugare.

Ja odgovorno tvrdim da Bane laže. Ispričala mi je celu priču, od rođenja do danas. Znam čime je ucenjuješ! - poručio je Mirko Gavrić.

Emisija se završila, a Lepi Mića i Mirko Gavrić su se suočili sa Čolakom i govorili mu da laže.

Autor: M. P.