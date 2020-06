"Počinjem da se stidim" Nakon saznanja da je Šopićeva bila intimna sa Janjušem, oglasio se Stefanov otac Osman Karić, opleo po NESUĐENIM SNAJKAMA!

View this post on Instagram

Bože sta vidim, počinjem da se stidim, znao sam ja po nešto, mada skrivali su vešto, klip govori više od reci, temperatura raste kao da sam u peći, šta cu kući reći. Magarac ja postajem sve veći i veći, prvo Iva, rekla sve a mozda nesto i krila, 5% zaljubljjena bila. Sada Šopić.. glava mi ko topić, haubica mala, na delu je pala, Filip, Janjus Vlada, obrao sam bostan sada. Šta ce kuci reci od magarca sam veci, u svakoj sam prici drugi ili treci. Pitam sebe da li čovek ovde može nesto prvi da jebe, mada ovde nema takve "trebe" , da je čovek ima samo za sebe, 😂👍