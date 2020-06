POSLE NAVODA DA SE RAZVODI... Miloš Bojanić odlučio da proda kuću u rodnom mestu, a ovo je razlog! (FOTO)

Ima pet nekretnina!

Pevač Miloš Bojanić poseduje više nekretnina među kojima su hotel u Crnoj Gori, stan i kuću u Beogradu, dve kuće u Novom Sadu, ali i kuću u Bijeljini koju je odlučio da proda. On je za medije rekao da ne može fizički sve da postigne, zbog čega želi da proda kuću u Bijeljini.

Fizički ne mogu da stignem da održavam nekoliko kuća u drugim državama. Imam nekretnine u Novom Sadu, Crnoj Gori, Bosni. Celo leto provodimo u Crnoj Gori, pošto je to kuća na moru, zatim sam često u Americi, zbog sinova, a živim u Novom Sadu. Ta kuća u Bijeljini propada, jer nemam vremena da odem. Treba to održavati, jer kuća propada kada niko ne brine o njoj i to je jedini razlog zašto sam odlučio da prodam kuću - rekao je Bojanić.

Bojaniću je teško zbog ove odluke, pa je odlučio da sebi u rodnom mestu izgradi novu kuću.

Odlučio sam da ne prodajem ceo plac, pa ću na tom delu napraviti sebi manju montažnu kuću, jer ja sam tu odrastao i za to mesto me veže dosta uspomena i lepih momenata - kaže Miloš.

Miloš Bojanić je već godinama u srećnom braku sa suprugom Brankom, a kako su se ponovo pojavila šuškanja da se razvode, on je i to prokomentarisao i sa osmehom na licu istakao da su to samo glasine.

Opa, pa po ko zna koji put. Nema od tih priča ništa. Mogu samo da pričaju. Branka i ja smo zajedno i tu nema mesta nikakvim pričama o razvodu. Napiši slobodno da sam se razveo, ali evo žene pored mene - pričao je Miloš.

Autor: Pink.rs