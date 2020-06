SLOBA ME MRZI, A TO ME BOLI! Ispovest Kije Kockar ŠOKIRALA SVE! Kada me je doveo prvi put u svoju kuću ugasio je svetlo, A OVO JE RAZLOG!

Nikad iskrenije o ljubavi koja je uzdrmala Srbiju!

Kija Kockar je ogolila dušu u ispovesti za Hit Informer i otkrila apsolutno sve tajne iz burnog privatnog, ali i poslovnog života.

Nakon što ju je tadašnji suprug Sloba Radanović javno prevario u rijalitiju "Zadruga 1", postala je heroina mnogim devojkama jer se na dostojanstven način borila sa tugom i izdajom. Sa njom su saosećale mnoge žene, dobila je armiju fanova, zbog čega je pre dve godine odnela pobedu u rijalitiju. Kockareva tvrdi da, uprkos svemu što joj je učinio, ne mrzi Slobu, već da on mrzi nju!

- Bio je ljubav mog života, naravno da patim i dalje, ali mi je mnogo bolje nego pre. Patim zbog toga što smo dozvolili da se drugi mešaju u naš brak, što je sve bilo pred očima javnosti, što me je obmanuo da me voli kao ja njega - kaže Kija na početku razgovora, i dodaje.

- Preboleću, a njemu će uvek biti teško jer nikad neće pronaći sebe! Vidim mu mržnju u očima prema meni zbog onoga što sam ja, a on to nikada neće biti - rekla je Kockareva.

- Sloba je znao za mene i pre nego što me je zvanično upoznao, ali ja za njega nisam. Igrom slučaja, on se družio s onim starijim dečkom s kojim sam se zabavljala, pa je znao sve o meni. A i mene su u Zrenjaninu svi znali, a on je bio nebitan lik. Počeli su da ga prepoznaju kao Kijinog dečka, pa kasnije kao Kijinog supruga, a sada kao Kijinog bivšeg muža - istakla je ona.

Njihova veza je postajala ozbiljna, ali se Kockareva pitala zašto ne želi da je odvede kući i upozna sa roditeljima Dušanom i Draginjom. Kasnije joj je bilo jasno zašto je odugovlačio.

- Stideo se kuće u kojoj je živeo! Kada me je uveo u sobu, ugasio je svetlo, a meni uopšte nije bilo važno gde živi jer sam ga volela - tvrdi pevačica i otkriva:

- Ja sam kupila verenički prsten kojim me je verio, finansirala sam i naša dva medena meseca, ali i to sam uradila od srca jer smo bili muž i žena! Mislila sam da ćemo ostariti zajedno. Čak sam posle venčanja sebi kupila automobil, a na Fejsbuku napisala da je to poklon od muža, jer nisam htela da dozvolim da se drugi sprdaju što vozi ženina kola - ispričala je Kija.

Smuvali se preko Fejsa! Sa Slobom Radanovićem stupila je u kontakt preko Fejsbuka, jer su njemu bile potrebne knjige koje je ona imala. Posle devet sati dopisivanja odlučili su da se vide u restoranu njene majke. Počeli su da se druže, a prvi put su se poljubili 6. februara 2013.

Autor: pink.rs