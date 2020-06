ZBOG RUŽICE JE ŽELEO DA SE PROMENI: Stefan Vukić otkriva sve o ulozi Džonija i ko je njegov omiljeni lik u seriji “Preživeti Beograd”! (VIDEO)

View this post on Instagram

Serija koja je osvojila sve generacije, "Preživeti Beograd" ulazi u finale emitovanja – gledaoci koji su pratili avanture Ružice, Nevene, Ljudmile i Marine, imaće priliku da već u subotu od 22 časas gledaju pretposlednju epizodu. Jedan od likova kog Marina, Ružica, Nevena i Ljudmila upoznaju tokom boravka u Beogradu je Žankov drug, gradski momak Džoni, kog tumači glumac Stefan Vukić. On je opisao Džonija u tri reči, ali i otkrio po čemu su Džoni i on slični, a po čemu različiti. - Lud, dobar, nenormalan (smeh). Svakako da jesam nešto svoje uneo u Džonijev lik. Slični smo po spontanosti i šaljivosti, s tim što je Džoni nema obzira prema drugima, to je jedna od razlika – rekao je Stefan. Pretposlednja epizoda serije "Preživeti Beograd" je na programu TV Pink u subotu u 22:00 na TV Pink!