ŽIV JE PAVLE, UMRO NIJE: Na iznenađenje gledalaca, Srđan Karanović se vraća u seriju 'Crveni mesec'! (VIDEO)

Pred emitovanje poslednje epizode “Crvenog meseca”, razgovarali smo sa Srđanom Karanovićem, koji je odigrao jedan od najupečatljivijih likova – Pavla Dimitrovića. Iako je Srđan svoje snimajuće dane završio još u februaru, njegov lik se iznenada vraća u seriju, a samim tim se i on, nakon vanrednog stanja vratio na snimanje. - Meni je bilo veoma čudno, ja sam imao i veću pauzu jer sam svoje scene sticajem okolnosti zavšio sredinom februara, tako da sam imao punih 100 dana pauze. Moj lik, koji je otišao u jednom trenutku, sada se vraća. Sad ne bih mnogo otkrivao zbog publike, videće i sami, ali živ je Pavle, umro nije – rekao je na samom početku Srđan. Ne propustite poslednju epizodu istorijskog spektakla “Crveni mesec” sutra u 21:30 na TV Pink! #crvenimesec #zadnjaklapa #tvspektakl #istorijskispektakl #tvserija #televizijapink #tvpink #rtvpink #zeljkomitrovic #romanmajetic