Svi oni koji u bez daha pratili Sofiju Baumen, Nikolu Stanimirovića, njihove porodice, kraljevsku porodicu Karađorđević i ostale fiktivne i stvarne istorijske likove, dobiće završnicu u finalnoj epizodi "Crvenog meseca" koja je na programu TV Pink večeras u 21:30 časova. Uoči poslednje epizode istorijskog spektakla, Miloš Đurović otkriva po čemu će pamtiti ovu seriju. - Pamtiću i lepe i tužne trenutke, svi smo prošli kroz veoma emotivne trenutke, bilo je tu faza kada je ljudima bilo mnogo teško, ali je bilo i faza kada su se nekim članovima tima događale lepe stvari, biće tu i prinova u našoj ekipi, bićemo bogatiji za još jednog člana. Pamtiću lepo druženje, lepu atmosferu na snimanju, odličan odnos sa kolegama. Toko ovog snimanja sam stekao neka poznanstva za koja stvarno mislim da će trajati i to mi je najdraže. "Crveni mesec" predstavlja najvažniju stvar u mojoj karijeri, sigurno. Najveće iskustvo koje sam do sada imao u snimanju televizijske serije. Kada bih evocirao uspomene od maja prošle godine do sad, mislim da kada bih seo i napisao koliko sam stvari naučio i koliko stvari sam kod sebe uočio, a koje će mi značiti u daljim projektima: ovo je sigurno jedno veliko, veliko iskustvo – objašnjava Miloš. Ostanite uz veliku završnicu istorijskog spektakla "Crveni mesec" večeras u 21:30 na TV Pink!