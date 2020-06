View this post on Instagram

Pored četiri devojke – Nevene, Ružice, Marine i Ljudmile – gledaoci su kroz seriju "Preživeti Beograd" upoznali i muški deo ekipe, a mnogima je posebno zanimljiv bio lik Jablana. Nespretnog, stidljivog, povučenog momka iz Nikšića koji se zaljubljuje u Ljudmilu, sjajno je dočarao mladi glumac Nemanja Rafailović. Upravo sa njim smo sumirali utiske o seriji, snimanju koje je trajalo godinu dana, ali i Jablanu. - Slični su po domovini, Crnoj Gori, ja sam iz Budve, on je iz Nikšića i to je možda jedina sličnost. On je miran tip, povučen, uči, nekako je potpuno drugačiji od mene, ali je upravo zbog toga bilo zanimljivo raditi na tom liku. Bilo je teško da se ubacim u njegovu kožu i da glumim studenta koji redovno ide na fakultet, koji sluša tetku, strica, roditelje – kaže Nemanja. Pogledajte šta je još Nemanja rekao o snimanju, radu na seriji, ali i o tome šta će se desiti do kraja i ne zaboravite: poslednja epizoda serije "Preživeti Beograd" je na programu TV Pink u subotu u 22:00!