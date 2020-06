Otac Maje Marinković, Taki, oglasio se za portal Pink.rs i komentarisao aktuelna zbivanja u rijaliti programu "Zadruga". Na emotivan način, Taki nam je rekao kako mu nije lako da gleda svoju naslednicu kao ljubavnicu, kao i da smatra da je ona izmanipulisana od strane oženjenog zadrugara Marka Janjuševića Janjuša. Taki je istakao i kako smatra da od veze Maje i Janjuša van rijalitija - nema ništa!

U jednom od razgovora Maje i Janjuša bilo je i priče o njegovom vozačkom ispitu, kao i ko će da plati polaganje istog. Čak se spominjao i Taki koji je za naš portal istakao kako Janjušu može da plati samo popa.

Nas je zanimalo i šta će Taki reći Janjušu kada ga bude sreo, nakon njegovog izlaska iz "Zadruge". Ipak, Majin otac je stava da Janjušević neće imati hraborsti njemu da priđe, a onda je istakao i kako svojoj ćerki ne želi da pravi probleme.

Maja Marinković priznala je aferu sa oženjenim zadrugarom, a njen otac smatra da je to uradila jer više istinu nije mogla da drži u sebi, pa je zatim uporedio sa cimerkom iz Bele kuće Lunom Đogani koja je u prvoj "Zadrugi" bila u vezi sa Slobodanom Radanovićem, tada oženjenim, pevačem.

LJUBAV DO KAPIJE, AKO HOĆE DA IMA MAMU I TATU!

- On (Janjuš) će nju sto posto da ostavi još na kapiji. Da neće Maja možda da se zabavlja s njim kad izađe? Ona ako hoće da ima tatu i mamu, neka razmisli šta gubi, a šta dobija. Ona ako je normalna... Onako joj sve kaže i sve joj vređa, on će da je ostavi na ulici kao gnjidu. Pogotovu, ona njena ljubomora. Što kaže Zorica Marković: "Sutra ćeš da demoliraš celu kuću kada ode da se vidi sa ženom", a meni to ne treba - priča Taki.