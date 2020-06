'PREŽIVETI BEOGRAD' ODSKAČE OD SVEGA ŠTO GLEDAMO NA TELEVIZIJAMA! Pred veliko finale, reditelj otkriva: Serija je nadmašila moja očekivanja! (VIDEO)

View this post on Instagram

Nakon osam meseci emitovanja, u subotu od 22:00 gledaoce na TV Pink očekuje poslednja epizoda serije "Preživeti Beograd". Upravo o tome kako je nastala ideja i kako je ta ideja realizovana, da li je bilo teško verodostojno doačrati život madih u Beogradu i na koji način su odabrani glumci, razgovarali smo sa rediteljem Đorđem Stanimirovićem. - Serija "Preživeti Beograd" je nadmašila moja očekivanja. U startu, kada sam čitao scenario, pomislio sam da je super, onda sam u toku rada pomislio da je tinejdž serija. Međutim, koliko god da nejni glavni likovi jesu mlađa populacija, serija je definitivno doprla do šire publike, meni je zaniljiva kad je gledam, tako da je zapravo ne samo opravdala, već i nadmašila moja očekivanja – kaže Đorđe. Poslušajte ceo intervju sa Đorđem i ne zaboravite, poslednja epizoda serije "Preživeti Beograd" očekuje vas u subotu od 22:00 na TV Pink!