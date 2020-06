View this post on Instagram

Produkcijska kuća "Contrast Studios" je glavne uloge poverila mladim glumicama koje su osvojila simpatije publike. Među njima je i Tamara Šustić koja je sjajno dočarala lik Nevene, devojke koja iz vojvođanskog sela Neuzine dolazi u Beograd kako bi ostvarila snove. Sada kada se serija završava, razgovarali smo sa Tamarom o Neveni, njenom odnosu sa Stevanom, ali i svim izazovima sa kojima se suočila tokom rada na seriji. Za početak, Tamara je dobila zadatak da opiše Nevenu. - Opisala bih je kao hrabru devojku, malo brzopletu, ali i kao devojku koja zna da uči na svojim greškama – kaže Tamara i dodaje daje surovi Beograd uspeo da promeni Nevenu, ali i sve likove: - Mislim da je sve njih uspeo da promeni, to tako uvek bude. Sazreli su. Da biste saznali šta kraj serije donosi Neveni i Stevanu, ali i svim ostalim likovima koje ste tako pažljivo pratili osam meseci, moraćete da se strpite do poslednje epizode serije "Preživeti Beograd", koja je na programu TV Pink u subotu 27. juna u 22:00!