Upravo u susret poslednjoj epizodi, razgovarali smo sa Ninom Nešković, koju je publika apsolutno zavolela kao Ružicu, a evo kako je ona opisuje. - Temperamentna, pravdoljubiva i svoja – rekla je Nina i otkrila koje svoje osobine je prepoznala u Ružici, a po čemu su potpuno različite: - Eto te tri osobine koje sam navela zasigurno imamo iste, a ono po čemu smo različite… Ona je možda hrabrija od mene za neke stvari. Pogledajte ceo intervju i ne zaboravite: poslednja epizoda serije "Preživeti Beograd" je na programu TV Pink večeras u 22:00 na TV Pink!