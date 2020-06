Đoganijeva ostala u čudu kad je čula!

Anabela Atijas i Luna Đogani današnji dan provode na Rajskom ostrvu, gde su u potpunosti usredsređene jedna na drugu, a tokom celog dana razgovraju o svim temama koje ih tište. Tako je Anabela otkrila Luni kakva osećanja sada gaji prema njenom ocu, a svom bivšem mužu Gagiju Đoganiju.

- Sad će biti u situaciji da će se to rešiti na sudu, zakon je isti za sve. Znači minimalac je u pitanju. Ja nisam nikada osporvala da je vaš tata, niti branila da se viđa sa vama. Sve sam mogla da mu zuabranim i da mu uzmem. On nema pokriće da priča da mu ja želim da umre. On mora da shvati da ja nisam njegova svojina. Moje emocije prema njemu nisu lepe, to je ostalo u meni, ja to želim da izbacim. Hoću kad izađem odavde da to ne osećam prema njemu. Gledam ga kao nekoga ko na moj organizam ne utiče obro i takve ljude izbegavam - rekla je Anabela Luni, a onda iznela tvrdnje zbog kojih je Đoganijeva ostala u čudu.

- Imao je milion šansi da prepiše stan. On vama ne veruje. On nije hteo stan da vam prepiše, pitao me je pet puta: ''Šta ako me one izbace napolje?'' Bože me sačuvaj da ga rođene ćerke izbace iz stana - dodala je Anabela, a onda posavetovala Lunu:

- Nemoj da žuriš sa nekim krupnim odlukama. To za prodaju stana. Moj stan je uvek bio moja sigurnost - pričala je Anabela ćerki.

- Nikad ne bih prodavala stan, možda bih ga samo izdala. Volim svoj stan i tu lokaciju. Ako budem htela da živim sa Markom, ja ću da ga izdam - bila je izričita Luna.

