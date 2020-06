Manekenka otkrila da li postoji recept za brak, ali i da li zna da povuče ručnu kad je to potrebno.

Danijela Dimitrovska Amidžić suvereno je šetala modnim pistama širom sveta, bila zaštitno lice istaknutih modnih kuća i slavnih dizajnera. U jednoj od kampanja je pozirala sa Đorđom Armanijem i drugim modelima za italijansko izdanje časopisa “Meri Kler”. Takođe se našla na naslovnicama modnih časopisa ko što je “Vogue”. Sa francuskim glumcem Vensanom Kaselom snimila je televizijsku reklamu za muški parfem. Osim u Parizu, živela je i radila u Londonu, Milanu, Njujorku. Gostujući 2009. godine u emisiji “Ami G show”, koju vodi Ognjen Amidžić, planule su varnice između njih dvoje, a naredne godine počeli su da se zabavljaju.

Ognjen je verio Danijelu 2011. godine u turskom letovalištu Belek, a sudbonosno ''da'' izgovorili su 27. maja 2012. godine u Crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu. Godinu dana kasnije dobili su sina Matiju.

Danijela i Ognjen važe za jedan od najskladnijih bračnih parova na domaćoj javnoj sceni, a manekenka je otkrila da li postoji recept za brak, ali i da li zna da povuče ručnu kad je to potrebno.

- Recept za brak ne postoji. Ognjen i ja smo više od 10 godina zajedno i mislim da nisam stekla kredibiltet da pričam o receptu za dobar brak. To mogu da pričaju moji roditelji, koji su preko 30 godina zajedno. Kao i svaki brak, tako i naš ima uspona i padova. Trudiš se da daš sve od sebe, da radiš na sebi, a samim tim i na zajednici. Ne ispravljati partnera, već raditi na sebi. Daš sve od sebe da nešto funkcioniše. Zajednički cilj posebno kada imate i dete. Harmonija iz mog ugla nije ista kao iz nečijeg drugog. Ne volim da generalizujem, da dajem recepte, da sudim. Svako treba da radi po svom osećaju. A onda jednog dana kada prevalite put preko 30 godina zajedničkog života, onda ćete znati da li ste u tome uspeli. Ali opet je svaki brak jedinstven i ima svoj recept za uspeh - rekla je Danijela, a onda progovorila o vaspitanju sina.

- U životu je jako bitno biti pošten, pre svega prema sebi. Da ceniš i voliš sebe. Ako si u skladu sa samim sobom, onda si i u skladu sa svojim okruženjem. Trudim se da se tako ponašam, živim, kako bi moje dete uvidelo to. Jer je to jako važno. Da živimo kako vaspitavamo našu decu. Ako vaspitavamo decu na jedan način, a živimo na drugi, ništa nismo uradili. To je ključ vaspitanja.

