Neki delovi će vas sigurno iznenaditi!

Ljubav Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana trajala je svega sedam godina, od kojih su pet bili u braku, ali se i dan-danas mnoge priče ispredaju o njihovoj romansi. Iz ove ljubavi dobili su dvoje dece, Veljka i Anastasiju, a sve je počelo kada je Ceca, koja se tada prezivala Veličković, ugledala svog budućeg muža u novinama.

Ljubav na prvi pogled

- Bila sam u Nemačkoj i na benzinskoj pumpi kupila ‘Plejboj’, gde sam videla čoveka svog života. Naletela sam na intervju sa Željkom Ražnatovićem. Nisam razumela šta piše, samo sam zurila u njegovu fotografiju jer mi se jako dopao. Bio je to najmuževniji i najzgodniji muškarac kog sam ikada u životu videla. Pomislila sam: ‘To je, dakle, taj Arkan!’ Jedino o čemu sam razmišljala jeste kako bih volela da sam žena takve muškarčine - rekla je Ceca jednom prilikom.

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu “Interkontinetal”, gde mu je ona odmah zapala za oko.

Spojio ih je Oliver Mandić koji je angažovao Cecu i Džeja da pevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine. Jedna od danas najvećih balkanskih zvezda imala je, kako je sama rekla, tremu pred upoznavanje sa Ražnatovićem.

- Onda je stigao poziv od menadžera Baneta Stojanovića da se zajedno sa Džejom i Oliverom Mandićem pojavim u Erdutu. Za vreme smotre smo sedeli sa strane i čekali da počne. Snimila sam ga na stotinak metara. Stajala sam do nekog generala i prokomentarisala: ‘Uh, kakvo mače! Ko je ovaj tip? Bruka kako izgleda!’ Čovek samo što se nije šlogirao. ‘Da li si ti normalna? To je komadant.’ Kad nas je Oliver upoznao, Željko je rekao: ‘Jesi li ti ta zvezda koju ja redovno šišam?’ Bila sam istraumirana, uplašena. Ušeprtljila sam se - pričala je Ceca.

Sa druge strane, Arkan na prvu loptu nije ni pomišljao na vezu sa njom, jer pevačice nisu odgovarale njegovoj prirodi.

Kako su domaći mediji jedno vreme pisali, Željko je morao prvo da utvrdi da li su estradni tračevi da Ceca koristi nedozvoljene supstance tačni, pa je, prema nepotvrđenim navodima izvora, kad ju je video, prvo izgovorio “A sad lepo zavrni rukav”.

Malo po malo, Ceca je uspela da mu se uvuče pod kožu i da ga osvoji, pa je on poklekao i odlučio da se prepusti ovoj ljubavi.

Razvod posle 13 godina braka i početak života sa Cecom

U vreme kada je upoznao Cecu, Arkan je bio u drugom braku, sa Natalijom Martinović, i imao je sedmoro dece. Ipak, ljubav koja se rodila između njega i Cece bila je jača od svega, pa se Željko razveo posle 13 godina braka.

- Nikada nisam bio ženskaroš i nisam imao ljubavnih afera, a za 13 godina braka ništa se nije dogodilo što bi izazvalo sumnju. Onda sam se zaljubio u Cecu i to sam Nataliji i rekao. To se postepeno događalo – Ceca mi je otvoreno govorila o svojoj ljubavi i ja sam to prihvatao - priznao je Arkan jednom prilikom.

Nakon razvoda, Natalija se iselila iz kuće u Ljutice Bogdana, a sve stvari Željko joj je spakovao i poslao. U trenutku kada se mlada pevačica uselila u kuću, bila je potpuno prazna, a par je počeo život u novom prostoru koji je uredio po svom ukusu.

Ceca je jednom prilikom priznala da nije imala hrabrosti da roditeljima kaže sa kim je u vezi. Ipak, kada su se ona i Arkan verili i kada su uveliko planirali venčanje, otišla je kod roditelja i saopštila im svoju odluku.

- Rekla sam im da ću se udati za Željka. Mama je rekla: ‘Za Šašića? Divno. On je sjajan momak’. Ćale se u to nije mešao. Samo me je pogledao i rekao: ‘A, Šašić?’ A ja im kažem: ‘Kakav, bre, Šašić? Udajem se za Željka Ražnatovića Arkana!’ Ljudi kad nisu popadali. Možda su ranije nešto i načuli, ali su se nadali da će da me prođe. Onda se otac uozbiljio: ‘Budeš li to uradila, ja ću te se odreći!’ Znala sam da me samo plaši. ‘Možete svi da se poubijate, ja ću se udati za njega jer ga obožavam’, rekla sam im. I, kada je Željko prvi put došao kod nas, sve je funkcionisalo kao po receptu - ispričala je pevačica svojevremeno.

Venčanje decenije

Njihovu tajnu ljubav i venčanje najavio je Milovan Ilić Minimaks u emisiji “Maksovizija”. On je u prvom minutu nove 1995. godine saopštio da je svadba zakazana za 19. februar i da će to biti venčanje decenije.

Kako je iza sebe imao dva braka i bio 21 godinu stariji od Cece, koja je tada imala 22, Arkan je pre venčanja morao da dobije blagoslov crkve za sklapanje braka. Blagoslov je i dobio, a venčanje održano 19. februara pratilo je 36 domaćih i stranih medija, među kojima je bio i “Njujork Tajms”.

Kolona svatova koja je krenula iz Beograda za Žitorađu sastojala se iz 56 džipova, predvođenih jaguarom koji je umesto registarskih tablica imao natpis “Ceca i Željko”.

Arkan je nosio crnogorsku nošnju, dok mu je na grudima bio lanac od dukata, a mlada ga je dočekala u jeleku i anteriji. Venčali su se u crkvi svetog Arhangela Gavrila, a Ceca je sve oborila s nogu u venčanici sa čipkanim šlepom od 12 metara, dok je Arkan bio u oficirskoj uniformi srpske vojske, noseći sablju oko pojasa.

Građansko venčanje, kojem je prisustvovalo je oko 500 zvanica, obavljeno je u svečanoj sali hotela “Interkontinental”.

Kumovi Arkanu i Ceci bili su Borislav Pelević, general SDG i novinarka Maja Pavić (ubijena ispred „Kluba književnika“ 15. febrauara 1997. u mafijaškom obračunu kada je stradao njen dečko Radovan Ćaldović Ćenta).

Novopečeni bračni par planirao je da medeni mesec provede na Sejšelima, ali je sve to bilo prekinuto Arkanovim odlaskom na ratište.

- Željko je morao da ode na front. Ostavio me je samu. Noćima i danima sam gledala televiziju, slušala radio, menjala kanale ne bih li nešto čula o njemu. Sve do zore nisam spavala, čekala sam da mi se javi kad završi akciju. I tako od maja do septembra, čekala sam ga - rekla je Ceca tada.

Kada se vratio iz rata, više se nisu rastajali, a zatim je usledila i Cecina trudnoća, a rođenje dece najvio je ponovo Minimaks. Ceca je 10. decembra 1996. godine rodila sina Veljka carskim rezom, a dve godine kasnije, 25. maja 1998. godine, rođena je ćerka Anastasija.

Rast Cecine popularnosti, tračevi i ljubav koja nadjačava sve

Cecina karijera od venčanja s Arkanom doživela je vrtoglavi uspon. Ona tokom braka nije zapostavila svoju profesiju, ređala je hit za hitom i objavila je niz uspešnih albuma – “Ja još spavam u tvojoj majici”, “Fatalna ljubav”, “Emotivna luda” i “Maskarada” – i svaki je bio popularniji i slušaniji od prethodnog.

Svi su pričali o njihovom braku, a njih dvoje su sijali od sreće prilikom svakog pojavljivanja u javnosti. Ceca je jednom prilikom otkrila i kako zovu jedno drugo kada su sami i koliko se sigurno oseća pored Arkana.

- Ja sam njega zvala Bucko, on mene Cecko. Nudio mi je sigurnost kakvu žene vole. Hvalio se da sam ga uhvatila na slatkiše, kupujući mu čokoladu. Ne, Arkan je meni kupovao čokoladu. Upoznala sam jedno sasvim drugačije biće od onog kako sam ga zamišljala. Ja sam njega prva poljubila! Arkan jeste strog, ali samo prema vojsci. Sasvim je drugačiji čovek u privatnom životu, on je jedna dobrica - ispričala je Ceca.

Ipak, estradni tračevi su narušavali njihovu idilu, pa je Ceca jednom prilikom, iznervirana zbog priča da je Arkan bije, negirala ove tvrde.

- Udala sam se za pravog junačinu, a takvi ne dižu ruku na žene. Uostalom, Ceca Ražnatović mnogo bolje peva od Cece Veličković - rekla je pevačica tada.

Sa 2000. godinom i ulaskom u novi milenijum, Ceca objavljuje album “Ceca 2000” uz do tada nezapamćenu kampanju za bilo koji projekat na javnoj sceni na našim prostorima, pod nazivom “Ceca za novi milenijum”.

Pred sam doček 2000. godine napravila je glamuroznu promociju u hotelu “Interkontinental”, gde su se pojavili svi najznačajniji ljudi sa tadašnje političke i muzičke scene.

Kraj velike ljubavi – Arkanovo ubistvo i Cecino povlačenje sa scene

Na istom mestu gde je održala promociju koja se dugo prepričavala, 15. januara 2000. godine ubijen je Arkan, a Ceca je bila samo pedesetak metara udaljena od njega.

Njih dvoje su ušli u “Interkontinental”, a Ceca ga je ostavila i uputila se u njihov butik.

- Kada se čula pucnjava, odmah mi je prošlo kroz glavu: ‘Ko ga je toliko iznervirao?’ Jer on je za mene bio besmrtan. Ostavila sam ga nasmejanog, šalio se sa svojim prijateljima. Ali kada više nisam čula njegov glas, postala sam svesna da se desilo najgore. Potrčala sam, podigla ga uz pomoć sestre Lidije i Zvonka, koji je pucao na ubicu, strpala u kola. Pokušala sam da ga spasem, ali kada sam mu videla rane, znala sam da je gotovo. Dva metka u potiljak i jedan u slepoočnicu”, prisetila se ona u jednom intervjuu.

Arkanova udovica primila je tri hiljade telegrama saučešća, što od njegovih prijatelja i poznanika, što od obožavalaca.

Čak četiri hiljade ljudi došlo je u njihov porodični dom da izjavi saučešće. Nakon ubistva, Ceca se potpuno povukla iz javnog života i nije se oglašavala u medijima.

Povratak na scenu

Prvo Cecino pojavljivanje u javnosti bilo je na suđenju Željkovim ubicama, a povratak na scenu, na radost njenih fanova, dogodio se iste godine, albumom “Decenija”.

Dan nakon dvadeset devetog rođendana, 15. juna 2002. godine, napravila je koncert na Marakani, na kom je bilo 80.000 ljudi.

Spektakl je prenosila televizija Pink, a prvi put na sceni su se pojavila njena deca Anastasija i Veljko, što je izazvalo euforiju kod njenih obožavalaca, a mediji su pisali o “povratku Cece nacionale”.

Tokom 20 godina bez Arkana, Cecu su povezivali sa mnogim muškarcima, ali ona posle njega nikada nije bila ni sa kim u vezi koju bi javno obelodanila. Decu je podigla uz pomoć sestre Lidije Ocokoljić, koja im je kao druga majka, a uprkos poslovnim obavezama, svaki slobodan trenutak provodila je sa njima.

Ova ljubav prekinuta na tragičan način i dalje je jedna od najpoznatijih na ovim prostorima, a ni dve decenije kasnije Arkanovo mesto u Cecinom srcu niko nije uspeo da zauzme.

Željko je iza sebe ostavio devetoro dece: ćerke Anđelu, Mašu, Anastasiju, Sofiju i Milenu i sinove Mihaila, Nikolu, Vojina i Veljka. Oni koji su ga dobro poznavali kažu da je bio dobar i strog otac.

Autor: N.V.