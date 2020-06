ŽELELA JE SAMO DA NA OVAJ DAN BUDE NA SLOBODI! Nakon mesec dana provedenih u ZATVORU, Tijana Ajfon danas ima povod za slavlje! (FOTO)

View this post on Instagram

Samo sam jednu želju imala, da na ovaj dan budem napolju. Ovo je za tebe i mene tradicija, naša proslava tvog rodjendana! Andjele moj rodjena si na sveti dan i posebna si to si znaju ko te poznaje. Želim da bude još makar 20 ovakvih rodjendana jer mi bez tebe ne znamo. Volimo te svi najviše na svetu a ja NAJVIŠE NAJVIŠE❤️❤️❤️ Srećan rodjendan