Dobro je poznato da su sestre Rodić, Bogdana i Bojana, smuvale sinove pevačica - Bogdana je u braku sa Veljkom Ražnatovićem, sinom Cece Ražnatović, kom je početkom meseca juna rodila sina Željka, dok je Bojana u vezi sa Mirkom Šijanom, sinom pevačice Goce Božinovske, a uveliko se priča da će se i oni venčati. No, niko, sve do sada, nije znao sa kim se zabavlja Nataša, treća sestra Rodić, ali je sada i to otkriveno!

Naime, kako se navodi, Nataša je u vezi sa Jovanom Pejićem, sinom pevačice Zlate Petrović i njenog bivšeg muža, voditelja Zorana Pejića Peje. Ono što ih je odalo jeste fotografija na Instagramu, koju je Jovan objavio, a na kojoj se vidi da su Nataša, on, Mirko Šijan i Bojana uživali zajedno na bazenu.

Da li u ovoj priči ima istine i da li su oni zaista zajedno ili je samo prijateljstvo u pitanju, ostaje da se vidi.

Autor: N.V.