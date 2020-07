OTVORILA DUŠU KAO NIKAD DO SAD: Ceca progovorila o životu posle korone, o sinu, snaju i UNUKU, pa otkrila da li se njena ćerka Anastasija UDAJE! (FOTO)

Nikad iskrenija!

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović otvorila je dušu u intervjuu i nikad iskrenije progovorila o aktuelnim temama iz njenog života - o koroni, sinu, snaji i unuku Željku, ali i tome da li će njena ćerka Anastasija uskoro stati na ludi kamen.

O KORONAVIRUSU

- Apsurdno je da se ljudi linčuju zato što je na njihovoj žurci ili turniru neko zaražen koronom. Niko nije imao lošu nameru, a na kraju krajeva svako je došao na svoju odgovornost, i na turnir i na moju proslavu. Ali, pošto je sada u jeku ta korona, stvari su se postavile kao da sam ja uvezla virus iz Kine i donela ga na slavlje. Strašno je to, a strašno je i ovo što sada rade Novaku! Čovek je dobio dozvolu da organizuje turnir. Dozvolile su mu Hrvatska, Bosna, Srbija. Nije ni u mojoj ni u Novakovoj moći da odlučujemo šta treba, a šta ne, nego postoje stručnjaci koji donose takve odluke. Nisam se osetila krivom ni u jednom momentu. Dok su važile mere zabrane okupljanja, ja sam ih poštovala. Iste večeri kada je bila moja zabava u Beogradu je otvoreno nekoliko noćnih klubova i splavova. Pa održana je i utakmica polufinala Kupa između Crvene zvezde i Partizana. Znači, država je na osnovu procene stručnjaka dala dozvolu da mi možemo normalno da funkcionišemo. Nisam imala nikakve tegobe. Osećala sam se potpuno zdravo, ali sam se preventivno testirala zbog bebe. Jednostavno, bilo mi je bitno da Željko bude zdrav, nisam htela da rizikujem, jer nisam sebična. Zašto bismo zarazili bebu ili snajku, koja posle porođaja ima oslabljen imunitet.

- Veljko je dane provodio u svojoj sobi, ja u svojoj. Kada smo se susretali sa ostalim članovima porodice, imali smo maske preko lica. Možda je i bolje što nam se to dogodilo sada, i na ovaj način. Ja se nadam da ćemo steći kolektivni imunitet kroz taj najslabiji oblik virusa, koji je trenutno aktivan, i da drugi talas neće biti mnogo jak za nas. Naravno, od toga izuzimam bolesne ljude i one starije od 65 godina, za koje smatram da i sada treba da se paze. Ide nam u prilog i što sada imamo iskustvo. Kada je korona tek stigla u Srbiju, bila nam je potpuna nepoznanica, koja je u isto vreme izazvala ogromnu paniku u celom svetu. Kod nas se reagovalo veoma profesionalno, preduzete su fantastične mere i zato spadamo među zemlje koje su preživele najmanje gubitke.

O UNUKU ŽELJKU

- Bila sam svesna da je za bebu bilo najbolje da se Veljko i ja izolujemo od nje, kada smo saznali da smo pozitivni. Nisam dramila, nisam patila što u tim prvim danima ne mogu da budem sa unukom, jer sam zrela žena i na prvo mesto stavljam interese onih koje volim. A u tom trenutku bilo je u Željkovom interesu da ne bude u blizini svog oca i bake. Oni su još uvek u Titelu, jer još uvek nije gotova soba za bebu. Majstori su u kući, završavaju poslednje detalje, pa ćemo uskoro svi biti na okupu u našem domu. Bogdana uređuje sobu i sve se radi po njenoj želji. Nije tačno da to radim ja! Ja sam sama uređivala za svoju decu. Niko mi se nije mešao, pa neću ni ja njoj. Nisam takva svekrva, neću biti ni takva tašta. Ja sam žena koja ima svoj život. Ne mešam se u tuđi da bih lečila svoje frustracije. Ako im zatrebam, tu sam da uskočim. Željko je jedna sasvim obična beba, kao svaka druga, koja će brzo prerasti kolica, krevetac i sve ostalo od bebi-opreme, tako da je apsolutna neistina da su mu kolica pozlaćena, da je vez na kolicima ručni rad. Kada su se rodili Veljko i Anastasija doživljavala sam iste stvari. Pisalo se da imaju kolevku od čistog zlata, da sam je platila 200.000 evra. Bilo je raznih licitiranja sa ciframa opreme koju sam kupila za njih. Ponašali su se tada kao da žive sa mnom u spavaćoj sobi, da imaju pristup mom kupatilu i kuhinji.

- Svakodnevno mi šalju fotografije, gledamo se preko video poziva. Ipak, jedva čekam da se vrate ovde, da po ceo dan budem sa njim. Znam da će nastati opšta tuča u kući zbog bebe, jer ćemo svi želeti da je nosamo, ljubimo i mazimo. Veljko i Bogdana su preslatki roditelji, izuzetno brinu o svojoj bebici. Podelili su uloge. Dok Veljko nije krenuo na pripreme, njegova je bila noćna smena. Hranio je Željka i presvlačio ga, maksimalno je učestvovao u svemu. Neće mi teško pasti da se noću budim pored unuka. Odmeniću snajku kad god joj to bude potrebno. Ima nas dosta u kući i svi smo se već kandidovali za ulogu pomoćnika i uživaćemo u tome. On me mnogo podseća na Veljka kada je bio beba. Željko će se još menjati, možda će kroz neko vreme početi da liči na mamu. Ali meni to nije ni važno. Presrećna sam što je naša porodica dobila novog člana. Navikla sam na bebe jer je moja kuća uvek bila puna dece. Ja imam dvoje, Lidija četvoro, sada je došao i Željko. Naravno da bih volela da imam i još unučića, i da nam zauvek kuća bude puna dece. Dar je od Boga kada vas nagradi potomcima. Ne svodi se dečje detinjstvo samo na izvođenje u park. Mogu biti divna baka, čak i ako ne sedim na klupici u parku dok se dete igra. Ja naš odnos zamišljam potpuno drugačije. Neka on malo poraste, pa ćemo se unuk i ja lako organizovati.

- Nikada nikome nisam nametala svoju volju, pa neću ni Veljku ni Bogdani kada je odgajanje i vaspitavanje njihovog deteta u pitanju. Ako im bude bila potrebna bilo kakva pomoć, oni će je od mene potražiti. Oni su mladi roditelji, naravno da im saveti trebaju i tražili su ih od mene i od Bogdanine mame, ali to je normalno. Ne znam zašto sada svi pričaju "Ceca baba". Ja sam samo tom detetu baba, nisam svima baba. Niti se osećam kao baba, niti izgledam kao baba. Ne plašim se da će Željkova bezbednost biti ugrožena ako neko objavi njegovu fotografiju, ali prosto mislim da to ne bi bilo u redu da bilo ko uradi bez saglasnosti njegovih roditelja. On je maloletan i zakonom je kažnjivo ako objaviš njegovu fotografiju. Ako oni to ne žele, ja poštujem.

O BOGDANI I VELJKU

- Bogdana uopšte ne voli medije, što se da i primetiti. Ne želi da se eksponira, već se trudi da sačuva svoju privatnost koliko može. Koliko znam, oni za sada ne bi želeli da se fotografišu za neki magazin. Veljku nimalo ne prija medijska pažnja. On javno želi da priča samo o sportu. Ja sam pokušala da mu objasnim da kad uđeš u svet poznatih više nemaš pravo na privatnost. Ti više ne odlučuješ da li će te neko slikati ili ne. Ja ne mogu da zabranim ljudima da budu ispred moje kuće. To zna da pritiska, nikada ne možete da se opustite. Imate osećaj da su kamere uključene 24 sata dnevno i da su uprte u vas kao da ste u nekom rijaliti šou-programu. To nije uvek divan život, ali je naš život. Bogdana je dve godine pre venčanja živela kod nas u kući. Ona je iz jedne divne, normalne, patrijarhalne porodice. Njeni roditelji su pošteni, radni i vredni ljudi i iz takve familije ne mogu da poteknu loša deca. Drago mi je da je moj sin našao ženu pored koje je srećan. Veljku nikada nije bilo teško da sa Bogdanom razvozi piliće po pijacama, ne znam zašto je to bilo kome čudno? Pa normalno da će pomoći svojoj devojci ili ženi. On je tako vaspitan. Mora uvek da pomogne ženi, čak i nekoj nepoznatoj na ulici, a kamoli svojoj devojci. Veljko obožava da bude u Titelu. Tokom celog vanrednog stanja on je bio tamo i uživao u prirodi. Mnogo mu je lepše nego u gradu. On tamo ima svoje životinje koje obožava.

O ANASTASIJI

- Deca mi nisu otišla na kraj sveta. Anastasija jeste sve češće u Novom Sadu, ali se stalno viđamo. Često odlazim kod njih, a i oni dolaze u Beograd. Mogu da zamislim da uskoro napravimo i Anastasijinu svadbu, zašto da ne? To su sve lepe stvari kojima se čovek raduje. Ona ni kao dete nije bila neko koga treba grditi. Bila je dete za primer. I kao beba, i kao devojčica, i kao kasnije tinejdžerka. Ona ima jednu divnu, mirnu energiju. Nikada nije funkcionisala na galamu. Njoj lepo kažeš šta imaš, obrazložiš i ona shvati. Ako joj nešto nije jasno, Anastasija postavi potpitanje i traži odgovor. Svako svoje izlaganje moraš da potkrepiš činjenicama da bi ga ona uvažila. Sušta je suprotnost od Veljka, iako sam ih odgajala na isti način. Umem i sad, kad su odrasli, da im kažem: "Stani, prikoči, zašto si to morao ili morala tako". Kažu i oni meni kada misle da za nešto nisam u pravu. Oni su odrasli ljudi i imaju veliki uticaj na moje mišljenje. Polemišemo u nekim situacijama ko je u pravu, a ko ne, ali generalno pričamo o svemu. Imamo otvoren odnos. Upućujemo jedni drugima kritike, ali to ne spada u svađe i sukobe. Anastasija se konsultuje sa mnom kad je njena karijera u pitanju, ali nisam od onih majki koje po svaku cenu žele da nametnu svoju volju. Želim da se sami izgrađuju, da prave i neke pogrešne izbore, procene. To ljude nadograđuje, neophodno im je iskustvo. Ja sam tu da ne prave kardinalne greške.

Autor: N.V.