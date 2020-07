MAJKA ROMANE PANIĆ VAN SEBE ZBOG ĆERKINOG HAPŠENJA: "Ona je BRUKA I SRAMOTA, zbog nje ne smem na ulicu"

Već danima unazad čitav region bruji o pevačici Romani Panić, koja je u Australiji uhapšena nakon što je s dečkom Filipom uhvaćena u krađi novca s bankomata, zbog čega će godinu dana provesti iza rešetaka.

Najteže je njenoj majci Gordani Panić, koja živi u Banjaluci, pa od sramote i na ulicu ne sme da izađe.

- Ne znam šta da vam kažem. Još uvek ne znam detalje, možda je tako i bolje. Plašim se šta ću sve saznati jer i ovo što znam jedva sam podnela. Romana mi se još uvek nije je javila, a možda i ne sme da me pozove. Mnogo sam ljuta na nju i ne samo ljuta već i razočarana. Velika je to bruka i sramota što se desilo. Iskreno da vam kažem, nisam ni znala da je iz Italije otišla u Australiju - razočarana je Romanina majka, koja ni sama ne zna kako da pomogne ćerki, niti kome da se obrati.

- Koga ja tamo da zovem da joj pomognem, niti imam koga niti znam šta da pitam. Meni još uvek glava puca od svega. Po ceo dan mi zvoni telefon, svi pitaju da li je to moguće, da li je to naša Romana. Meni je mnogo loše zbog svega. Iz kuće uopšte više ne izlazim jer nema snage da objašnjavam komšijama šta se to dogodilo.

