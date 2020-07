TERANJE INATA ZADRUGARIMA ILI KUPOVINA MIRA?! Mensur je na METI OSUDA takmičara Zadruge 3! Šta je ISTINA PO VAŠEM MIŠLJENJU? (ANKETA)

Već dva dana je haos u kući zbog ovoga.

Veliki šef je i večeras pustio zadrugarima seriju "Nemoguća ljubav", a verni fanovi odmah su se okupili ispred ekrana.

Ono što je bilo primetno je da su Mina Vrbaški i Mensur Ajdarpašić odlučili da ne gledaju seriju, već su ležali ušuškani u krevetu, iako skoro nijednu epizodu nisu propustili.

Mnogim zadrugarima postalo je čudno što se Mensur naprasno pomirio sa Minom, kao i to što ona više nema histeričnih scena, te su se tako razvile teorije o ovome. Neki misle da je Mensur ponovo ušao u vezu sa Minom u inat Lepom Mići, sa kojim je imao žestoku svađu zbog ove zadrugarke. Drugi pak misle da je Ajdarpašić ponovo u ljubavnom odnosu sa Minom da bi "kupio mir" i da ga ona ne bi urnisala svojim ponašanjem, kao i da će je ostaviti odmah nakon kraja "Zadruge 3". Treći pak misle da je on zaista voli isto kao i pre, kao i da oni vole svađe, jer ih to "loži."

Došlo je vreme da Vi date sud. Šta mislite da je istina?

Autor: M. P.