Slučaj su prijavili policiji.

Pevačica i bivša učesnica "Zadruge" Ivana Krunić i njen nekadašnji cimer iz rijalitija Filip Reljić napadnuti su kasno sinoć u Beogradu.

- Vraćali se Relja, njegov drug i ja i prelazimo Gazelu kolima, neki auto počeo da nas seče, koči, da usporava. Počeli da viču iz kola: “Ja ti blicam, nećeš da se skloniš", a on ga stvarno video, i u tom trenutku nije mogao da se skloni. I neki čovek ogroman unutra, riba pored njega, vrište na nas... Jezivo izgledaju! Znaš kakva sila, agresija: “Stani kad ti kažem“, vidiš tačno da hoće da nas biju! Filip nije želeo da stane, počeli smo da bežimo, u*rala sam se od straha! Trube, dovikuju, ja u tom trenutku šta da radim, zovem policiju! Počela da objašnjavam, ne znam ni da li su me razumeli, jer ja drhtim i plačem. Molila sam ih da nas ostave na miru... A ova devojka vidi mi telefon i počinje da urla: "Koga to zoveš?!" - otkrila je detalje te noći Ivana za Pink.rs i dodala da su nešto kasnije napadnuti na benzinskoj pumpi, na kojoj su pokušali da nađu spas.

- Muškarac je Filipa uhvatio za vrat, a ta devojka ga udarala parfemom, slomila mu šoferku, slomila telefon i ubrzo je došla policija, posle dva minuta, pa su me zvali da izađem iz WC-a, odmah smo dali izjavu - otkrila je Ivana.

Ivana i Filip su slučaj prijavili policiji, a na sudu će priložiti dokazni materijal - snimke sa bezbednosnih kamera pumpe, kao i izjave mnogobrojnih svedoka. Ekipa našeg portala uhvatila je danas Ivanu i Filipa ispred policijske stanice. Ivane je sve vreme imala masku na licu, a u rukama su nosili flašice sa vodom. Bivši zadrugari nisu mogli da sakriju koliko su ih sinoćnja dešavanja potresla, a kako će se ovaj slučaj završiti, ostaje da saznamo.

Autor: M.K.