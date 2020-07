O tome šta muškarci zaista žele, a žene nikako da shvate ovog popodneva sa Sanjom Marinković u studiju „Magazina in“ govorili su učesnici „Zadruge 3“ Mensur Ajdarpašić, Marko Janjušević Janjuš, Marko Miljković, Filip Đukić, Marko Đedović i Stefan Karić.

Sanja je na samom početku konstatovala da sve današnje goste povezuje to da surazmenili iste devojke, a u njenoj rečenici pronašao se odmah Stefan Karić.

- Ova emisija treba da se zove „Magarci in“ – našalio se Karić.

- Da li to znači da se ti osećaš kao najveća mazga?! – upitala ga je Sanja, budući da je Stefan u poslednje vreme na meti podsmeha pojedinih gledalaca i zadrugara, s obzirom na to da mu je devojka Ivana Šopić bila sa čak trojicom prijatelja – Janjušem, Filipom i Vladimirom Tomovićem.

- Sve je to nekako drugačije i, što se kaže, pojačane su i te neke emocije. Viđamo sve iste face 24 sata svaki dan i ne možemo da promenimo to naše... – pravdao se on.

Na pitanje da li je nekada gledao druge muškarce, na primer Janjuša, sa kojim je Ivana bila, i pitao se „šta to on ima, a ja ne“, Stefan je odrično odgovorio.

- Nisam nikada o tome razmišljao, stvarno

Autor: D.T.