JA NIKOG NE TERAM! Teodoru Džehverović NAPALI zato što nastupa u doba KORONE, pevačica im OVAKO ODBRUSILA! PREKIPELO JOJ! (FOTO)

Nema sa njom šale!

Epidemija koronavirusa u našoj zemlji i dalje je na snazi, a poslednjih dana broj zaraženih je znatno skočio. Zbog toga su uvedene mnogobrojne mere Vlade Srbije, a srpska estrada se ponovo našla u nebranom grožđu jer u određenim mestima ne mogu da nastupaju zbog zabrane rada klubova. Ipak, ima mesta gde može da se peva, a pevačica Teodora Džehverović jedna je od onih koja je željna druženja sa svojom publikom.

Zbog toga je doživela napad na društvenim mrežama, pa je ona dušebrižnicima rešila da odgovori.

- Pošto mi je stiglo par poruka na temu kako mogu da nastupam sada kada je ovakva situacija. Dragi moji, ja nikoga ne teram da dođe na moj nastup. Svako u životu treba da radi kako misli i oseća. Jedini način da vam se apsolutno ništa ne desi jeste da sedite po ceo dan kod kuće, sami. Neće vam pomoći ni to što ćete biti samo u okruženju do 100 ili 500 ljudi, niti to što nećete posle 23h da idete u klubove. Ja ne mogu da dozvolim sebi da me obuzme panika i želim da budem najpozitivnija u ovom trenutku. Ne radi se o parama, već o želji za radom jer mene moj posao pokreće. Ne bojim se korone i nemojte me osuđivati zbog toga! - poručila je Teodora.

Autor: N.V.